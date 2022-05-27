ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємося до риболовлі в червні: де, яку рибу і на що найкраще ловити

Новость на русском →
П'ятниця 27 травня 2022 14:37
Готуємося до риболовлі в червні: де, яку рибу і на що найкраще ловити Фото: рибалка в червні (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В кінці травня - початку червня в Україні закінчується заборона на рибну ловлю у річках, ставках, озерах, водосховищах. Ночі стали теплі і можна сміливо брати друзів, сім'ю і відправлятися з наметами на узбережжя для відпочинку, і звичайно ж ранкового і вечірнього кльову.

Яку рибу, де і коли можна зловити зі стартом сезону - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як пише видання Риболовля в Україні, у червні риба клює добре. І при знанні деяких навичок можна роздобути і хижака і "мирну" рибу.

Яка нехижа риба клює в червні

Рибалки кажуть, що червень - один з найкращих місяців для лову карася. У червні часто трапляються трофейні екземпляри, а клювання дрібніших риб - не зупинити. Клює карась в цей період, як на тваринні насадки, так і на рослинні: перловку і парену пшеницю, черв'як. Ловити його найкраще в "тихій воді" - ставках і озерах.

Ті ж насадки підійдуть на плотву, краснопірку, сазана, коропа. Використовуйте в якості підгодовування макуха, кукурудзу.

Спробуйте виманити з зарослів короля коропових - лина. Візьміть злаковий прикорм, а з наживок підійде черв'як і варена кукурудза.

Тарань, лящ і густера, у червні стоять у річках глибше - від 5 метрів, там же вони харчуються. Для їх лову використовуйте спінінг, а з наживки - перловку і черв'як.

Як і на що ловити хижака

Окунь, судак, щука - всі ці види хижих риб непогано клюють в червні. У окуня в цьому місяці жор, щука також поводиться активно.

Наприклад, судака можна знайти в таких місцях:

  • опівночі він виходить на мілину, де вночі полює на малька;
  • на світанку і до 9 години ранку йде в глибини, на бровки (руслові перепади глибини);
  • вдень судак мігрує і пасеться на глибинах 5-10 метрів.

Кращою приманкою на судака звичайно ж буде живець.

У цьому місяці активно починає харчуватися сом. Квок, донка, спінінг, ловля на живця. З наживок рекомендується виповзок, п'явки і жаба. Вдень сом спить, але виманити його можна на квок. Особливо сом активний в сутінках і вночі в глибоких місцях.

Головень активний на перекатах і під звисаючою кроною дерев. У червні природними наживками для головня будуть великі комахи і жуки, коники, кукурудза і навіть жаби. Зверніть увагу, що головень любить течію.

Читайте також, коли в Україні закінчиться заборона на риболовлю в різних регіонах країни.

Раніше ми писали про календар кльову на червень 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рыбалка
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність