Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025

Новый год-2025 уже на пороге. Украинские знаменитости уже поделились своими планами на празднование.
В каких уголках мира и с кем они встретят этот важный праздник - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Телеведущая Леся Никитюк в этом году будет встречать Новый год в Буковеле. Компанию звезде составляет ее возлюбленный Дмитрий. Однако на фото она его не показывает.
Леся Никитюк в Карпатах (скриншот
Шоумен Анатолий Анатолич с семьей также для празднования Нового года-2025 отправился в Буковель.
Анатолий Анатолич празднует Новый год-2025 в Буковеле (скриншот)
А вот исполнительница Ирина Федишин с мужем сейчас находится в Нью-Йорке, и в новогоднюю ночь будет работать.
Ирина Федишин празднует Новый год в Нью-Йорке (скриншот)
Звезда сериала "Папик" поехала к жениху в Германию, город Гамбург.
Дарья Петрожицкая в Гамбурге (скриншот)
Певица Анна Тринчер и "Мисс Украига Вселенная-2025" Анна Неплях выбрали для отдыха горнолыжный курорт во французских Альпах в Куршавеле.
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Владимир Остапчук с женой и сыном будет встречать Новый год в Буковеле. Там он будет вести праздничный концерт.
Владимир Остапчук с женой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)