Никитюк в Буковеле, Тринчер - в Куршавеле: где украинские звезды будут встречать Новый год 2025

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк в этом году будет встречать Новый год в Буковеле. Компанию звезде составляет ее возлюбленный Дмитрий. Однако на фото она его не показывает.

Леся Никитюк в Карпатах (скриншот

Анатолий Анатолич

Шоумен Анатолий Анатолич с семьей также для празднования Нового года-2025 отправился в Буковель.

Анатолий Анатолич празднует Новый год-2025 в Буковеле (скриншот)

Ирина Федишин

А вот исполнительница Ирина Федишин с мужем сейчас находится в Нью-Йорке, и в новогоднюю ночь будет работать.

Ирина Федишин празднует Новый год в Нью-Йорке (скриншот)

Дарья Петрожицкая

Звезда сериала "Папик" поехала к жениху в Германию, город Гамбург.

Дарья Петрожицкая в Гамбурге (скриншот)

Анна Тринчер и Анна Неплях

Певица Анна Тринчер и "Мисс Украига Вселенная-2025" Анна Неплях выбрали для отдыха горнолыжный курорт во французских Альпах в Куршавеле.

Скриншот

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук с женой и сыном будет встречать Новый год в Буковеле. Там он будет вести праздничный концерт.

Владимир Остапчук с женой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)