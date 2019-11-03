Ніякого смутку: у мережу потрапило нове відео розведення сил у Золотому

У мережі показали нове відео з Донбасу, а саме з Золотого, де на сьогоднішній день завершено розведення сил. Журналісти показали, як зараз живуть українські військові і як вони коментують подію. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Ми просто виконуємо наказ. Ми військові. Нам сказали – ми відійдемо. Нам сказали - ми підійдемо. Це просто армія", - розповів на камеру один з воїнів з позивним "Вчитель".

За останні дні на нових позиціях були зведені укріплення з бетонними перекриттями, колючим дротом і протитанковими стовпчиками. У нашвидкуруч виритих окопах кипить робота – деревом оббивають стінки і утеплюють бліндажі. Бійці ВСУ ніяких скарг до побутових умов не пред'являють.

"Ніякої смутку. Буржуйка є, тепло є, все влаштовує, все нормально", – кажуть бійці.

Відео: Розведення сил в Золотому закінчено (YouTube)

Люди зізнаються, що вже кілька днів на вулицях селища і навколо панує тиша, але їм цього мало. Місцеві хочуть, щоб військові зовсім покинули це місце.

"Нам треба, щоб взагалі війська прибрали, нам потрібен мир", - запевняють вони.