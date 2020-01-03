Ніяких поборів: у пологових будинках України заборонять брати гроші з породіль

В Україні стануть безкоштовними послуги у пологових будинках. З 1 квітня 2020 року за кожну породіллю Національна служба здоров'я буде виплачувати медичним установам 8500 гривень. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В суму, яка буде виділятися на одну жінку, буде входити: фізіологічні пологи і кесарів розтин, ліки, палата, медична допомога в критичних станах. Якщо в лікарні спробують вимагати гроші з породіллі або її рідних за стандартні послуги – то такий пологовий будинок втратить контракт з НСЗУ.

Як розповіла молода мама Оксана, їй у минулому році за пологи в Києві довелося викласти велику суму грошей. Їй повідомили розцінки, як тільки вона переступила поріг пологового будинку. Звичайні пологи їй обійшлися у 8 тисяч гривень, а якби вона заздалегідь вибрала лікаря – то точно така ж послуга обійшлася б у 15,5 тисяч гривень. Кесарів розтин і окрема палата – 36 тисяч гривень. І як стверджує Оксана, ціни в Києві навіть нижче, ніж в Одесі.

"У нас система медичного рекету. Чи є в тебе гроші – нікого не хвилює", - розповіла жінка.

Національна служба здоров'я України зробила в 2020 році пологи одним з пріоритетних напрямів. Всі медичні установи, які виконають умови НСЗУ, будуть отримувати за кожну породіллю 8500 гривень. У цю суму входить весь пакет медичної допомоги для породіллі, включаючи за необхідності складні ситуації і кесарів розтин. Суму спеціально не збільшували, щоб у лікарень не було спокуси призначати кесарів частіше і більше заробляти.

Додатково заробляти в пологових будинках зможуть, наприклад, на палатах поліпшеного типу. За них в середньому потрібно доплачувати дві-три тисячі гривень і ще тисячу окремо – за харчування. Особистий лікар з 1 квітня також буде коштувати додаткову суму, але вона буде фіксованою і з неї будуть сплачуватись податки.

Як зізнався головний лікар одного з пологових будинків столиці, в Києві вже почалася конкуренція за породіль. Почали оновлювати палати, робити ремонти, приводити в порядок обладнання. З квітня найбільше фінансування отримають ті пологові будинки, які частіше вибирають жінки, так як місце проживання тепер не має значення.

В Україні звичайні пологи стануть безкоштовними - коли запрацює послуга