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Ніяких команд не треба: Данілов зробив заяву про вогонь у відповідь на Донбасі

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Субота 16 жовтня 2021 08:39
Ніяких команд не треба: Данілов зробив заяву про вогонь у відповідь на Донбасі Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На фронті на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил в українських військових немає жодних обмежень на ведення вогню у відповідь на обстріли окупантів по позиціях ЗСУ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Нібито наші військові не відповідають, скажімо так, агресору. Це не відповідає дійсності", - зазначив він.

Данілов наголосив, що при ворожих нападах бійці ЗСУ дають бойовикам гідну відповідь, і відбивають атаки "без команди".

"На сьогодні ніяких команд не треба - командир особисто приймає рішення, і вогонь у відповідь відкривається при кожному нападі на наші Збройні сили", - сказав секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі сотні порушень, і таке загострення відбувалося в районах Золотого та Мар'їнки.

У попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" розповіли, як українці рятували євреїв під час Голокосту.


Також колишній міністр фінансів України та екс-секретар РНБО України Олександр Данилюк пояснив "свої офшори".


Експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації і розповіла, кому не можна робити щеплення.


А ще українці висловилися на тему того, чи повинен Зеленський після скандалу з офшорами пояснити все народу.


У тому ж випуску Давид Арахамія прокоментував, що "слуги" вирішували у Трускавці, кого ще замінять та чи відчувають вже внутрішній рух у фракції.

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Збройні сили України Донбас ООС Олексій Данілов
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