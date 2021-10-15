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Загострення в районах Золотого та Мар'їнки: ОБСЄ зафіксувала на Донбасі сотні порушень

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Україна, П'ятниця 15 жовтня 2021 04:26
Загострення в районах Золотого та Мар'їнки: ОБСЄ зафіксувала на Донбасі сотні порушень Фото: ОБСЄ зафіксувала 325 порушень припинення вогню на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Спостерігачі з організації та співробітництва в Європі зафіксували на Донбасі 325 порушень режиму припинення вогню. При цьому найбільш напруженою була ситуація в районі Золотого і Мар'їнки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 14 жовтня.

Найбільше порушень було в Донецькій області. Там ОБСЄ зафіксувала 230 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 96 вибухів - 3 розриви та 93 вибухи невизначеного походження.

При цьому більшість порушень сталися в районі Мар'їнки та поблизу ділянки
розведення в районі Петрівське. Також зазначається, що в районі Гранітного прогриміло 20 вибухів невизначеного походження.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 95 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 33 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталися в районі Попасної та біля ділянки розведення в районі Золотого. Також звіті наголошується, що в непідконтрольних уряду Кадіївці (колишнє м.Стаханов) і Первомайську чули численні вибухи та постріли.

Нагадаємо, що Євросоюз закликав Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію на Донбасі. Там вважають РФ стороною конфлікту.

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