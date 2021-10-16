Никаких команд не надо: Данилов сделал заявление об ответном огне на Донбассе

На фронте на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил у украинских военных нет никаких ограничений на ведение ответного огня на обстрелы оккупантов по позициям ВСУ.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера ".

"Якобы наши военные не отвечают, скажем так, агрессору. Это не соответствует действительности", - отметил он.

Данилов подчеркнул, что при вражеских нападениях бойцы ВСУ дают боевикам достойный ответ, и отражают атаки "без команды".

"На сегодня никаких команд не надо - командир лично принимает решение, и огонь открывается при каждом нападении на наши Вооруженные силы", - сказал секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе сотни нарушений, и такое обострение происходило в районах Золотого и Марьинки.

В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" рассказали, как украинцы спасали евреев во время Холокоста.



Также бывший министр финансов Украины и экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк объяснил "свои офшоры".



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