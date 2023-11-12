Маникюр "дорогой" женщины: эти 7 правил помогут вам сделать ручки самыми красивыми

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Woman & Home рассказывает, какие 7 правил помогут вам всегда быть неотразимой и выглядеть по-настоящему дорого.

Подберите форму. Не стоит гнаться за модой и выбирать маникюр, который не подходит вашим ручкам. Подбирайте форму ногтей, учитывая толщину своих пальцев, цвет кожи и ширину самой ногтевой пластины. Следите за тем, чтобы мастер сделал вам идеальный маникюр. Все ноготки должны быть одной длины и формы, любая оплошность все испортит.

Подберите оттенок, который подходит вашему цвету кожи. "Более светлая кожа требует нюдовых оттенков розового цвета, а нюдовый оттенок персикового цвета добавит коже яркости", - утверждают эксперты. Не забывайте о том, что цвет ногтей должен сочетаться с вашим стилем.

Правила маникюра (фото: freepik.com)

Выбор дизайна - самое главное. Сложные рисунки, обилие страз и блеска точно не придадут "дороговизны" вашему образу. Чем проще дизайн, тем эффектнее смотрится покрытие. Если же вы любите французский маникюр - просите мастера сделать максимально четкие и тонкие линии, без кривизны.

Будьте аккуратными. Когда вы делаете себе маникюр дома, существует риск испортить всю "картинку" незначительными оплошностями. Следите за тем, чтобы лак не затекал за границы ногтя. Делайте максимально "чистый" маникюр и старайтесь срезать кутикулу так, чтобы не было ранок или заусенцев.

Не забывайте готовить ногти к маникюру. "Дорогие ногти начинаются со здоровой основы. Регулярный уход за ногтями, их увлажнение и уход за кутикулой очень важны", - отмечают эксперты. Не забывайте о кремах для рук. Помимо этого, следите за состоянием ногтей.

Секрет красивых ручек (фото: freepik.com)

Не забывайте об уходе после маникюра. Если у вас ломкие ногти, спросите у своего мастера, как вы можете избавиться от такой проблемы. Подберите уход за руками и ногтями. Берегите кожу от средств с красителями и пользуйтесь скрабами.

Делайте маникюр регулярно. Не обязательно тратить на покрытие ногтей огромные деньги. Попробуйте найти мастера, который не завышает "ценник" и может аккуратно делать однотонное покрытие. Не "запускайте" маникюр и регулярно обновляйте покрытие, а время от времени увлажняйте кутикулу маслом.