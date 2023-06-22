Психолог рассказала, какие поступки родителей серьезно вредят детям

В детстве формируется наше восприятие мира, взгляды и страхи. Развитие личности напрямую зависит от общения и отношений с родными. Все потому, что они являются авторитетом для ребенка. Однако, часто родители допускают серьезные ошибки.

Основные ошибки родителей

По словам психолога, часто родители забывают, что дети не их собственность. Они не должны выполнять все ваши потребности и желания.

Каждый ребенок - личность, имеющая свои желания, мечты и мысли.

"Разрешите своему ребенку проживать свою счастливую жизнь", - говорится в сообщении.

Что нужно сделать

Психолог говорит, что родителям нужно принять, что ребенок пришел в этот мир, чтобы быть счастливым. Вместо того чтобы менять ребенка под себя, попробуйте познакомиться с ним, увидеть его и помочь раскрыться.

Также не следует зацикливаться на счастье детей. Это прекрасно, если ваш ребенок счастлив, но в жизни обязательно будут моменты, когда ваш ребенок будет злиться в ответ на ваши ограничения.

Не следует контролировать своих детей. Вы не можете контролировать каждый шаг своего ребенка или следить за каждым его словом, особенно вне дома. У детей есть свобода волеизъявления, и они будут делать так, как им вздумается.

Контролировать не стоит, но можно повлиять на них с помощью каких-то ограничений и уроков, которые они получат в результате допущенных ошибок.

Какие слова нельзя говорить детям

"Не плачь! Прекрати!"

Не ругайте ребенка за то, что он плачет, даже если вам кажется, что причин для истерики нет. Через плач проявляются эмоции. Такая фраза дает ребенку понять, что проявлять эмоции - это плохо.

"Ты меня разочаровываешь!"

В ситуациях, когда ребенок огорчил родителей, он и так чувствует себя виноватым. Этими словами вы только добавляете стрессу. Лучше помогите найти ребенку верный путь, чтобы исправить ситуацию.

"От тебя никакой пользы, ты все делаешь не так!"

Больше всего в мире дети боятся потерять одобрение родителей. Им очень важно, что папа и мама о них думают.

"Ты неблагодарный ребенок!"

Даже если вы тратите все силы, чтобы дать ребенку все самое лучшее, это было ваше решение. Ребенку нужно внимание, деньги и подарки его интересуют не так, как время, проведенное с вами.

"Ты толстая"

Не нужно говорить такое ребенку. Он и сам знает о своей проблеме. Отрицательные высказывания лишь усугубит ситуацию - ребенок будет заедать стресс.