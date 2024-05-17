Никто не помог. Как украинцы единственные в мире спасали грузин во время войны, которую развязала РФ

Что такое Абхазия

По словам историка ОО "Летопись Несокрушимости" Ивана Бездудного, до 19 века Абхазия была отдельным государственным образованием, собственно, абхазов. Важно отметить, что это отличаемая от грузин национальная группа. Однако снова вмешалась Россия.

"В начале 19 века Абхазию включили в состав Российской империи, которая способствовала заселению края разными народами, прежде всего грузинами. К концу 19 века хотя бы какую-то самостоятельность Абхазии ликвидировали", - объясняет эксперт.

До 1931 года эта территория существовала как отдельная советская социалистическая республика, а затем ее включили в состав Грузинской ССР на правах ограниченной автономии.

Территория Абхазии на Google Maps (скриншот)

В конце 1980-х годов грузины потребовали независимости от Советского Союза. В Абхазии начались протесты за отделение от Грузии. Кроме того, одно село Абхазии выступило за присоединение к советской России. Это в частности вылилось в разгон демонстрации, которую в истории называют Трагедией 9 апреля.

Тогда, в 1989 году, в Тбилиси прибыли подразделения российской армии для разгона протестующих. В результате столкновений погибли 19 человек; более 4 000 получили ранения от газа и ударов саперными лопатками; пострадали также 37 грузинских милиционеров.

Эти события ускорили выход Грузии из СССР. 9 апреля 1991 года страна стала независимой.

Война в Абхазии

23 июля 1992 года сепаратистское движение Абхазии провозгласило независимость региона. Через несколько месяцев начались вооруженные столкновения с грузинской Нацгвардией. На стороне Абхазии стояли также проживавшие там этнические россияне.

Россия заявляет, что была тогда нейтральной, однако на самом деле помогала абхазской стороне военной техникой. Кроме того, российские войска участвовали в осаде Сухуми в 1993 году. А на стороне грузинского правительства выступали украинские добровольцы из УНА-УНСО.

В конце концов, война завершилась поражением Грузии. Абхазия стала "независимой". На ее территории находились российские миротворцы. В 2008 году Россия вторглась в Грузию открыто и заняла всю Абхазию, а еще признала ее "независимым государством".

Помимо России это также сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

Как объясняет Иван Бездудный, для РФ было выгодно поддерживать внутренние конфликты стран, ранее входивших в состав СССР, поскольку она все еще стремилась сохранять там свое влияние.

"Ничто так не ослабляет государства, как перманентные войны. Находившиеся в Кавказском регионе российские миротворцы не способствовали урегулированию. Они лишь поддерживали эти войны как можно дольше", - рассказывает историк.

Таким образом, поддержка абхазов со стороны России лишь ослабляла грузинское национально-освободительное движение. Поскольку оно угрожало стать ведущим на Кавказе, это помешало бы РФ сохранить свое влияние.

Этнические чистки и помощь Украины

После войны в Абхазии в регионе начались этнические чистки грузин. Именно поэтому люди начали массово бежать, чтобы спасти свои жизни. Через горные перевалы они перебирались в Грузию.

Однако план побега становился все сложнее из-за мародеров и погодных условий. Внезапно наступило похолодание, и грузинские беженцы застряли в горах на высоте 300 метров без теплых вещей, еды и воды.

Грузия пыталась спасти своих граждан, но всех вывезти не удалось. Поэтому правительство обратилось к коллегам в других странах. Однако согласилась помочь только Украина.

Украинские спасатели извлекают грузин, застрявших в горах Сванетии (фото: Википедия)

В общей сложности в команду спасения вошел 131 военный ВСУ. Из техники привлекли:

один самолет Ан-12

три самолета Ил-76

15 вертолетов Ми-8

два вертолета морской авиации Ка-27

Как проходила операция по спасению

8 октября 1993 года военно-воздушные силы Украины прибыли в Грузию, чтобы оценить масштаб проблемы и сколько ресурсов нужно привлечь. Этой группой руководил генерал-майор Юрий Петров.

Уже через два дня вертолеты начали эвакуацию беженцев с горных перевалов. При этом на месте могли оказывать медицинскую помощь, чтобы спасти как можно больше людей.

За первый день украинские спасатели эвакуировали 570 человек, за второй - 2 162.

В общей сложности операция длилась пять дней. С земли украинские вертолеты часто обстреливали.

"Тогда никто не думал об отдыхе и все понимали, что необходимо спасти людей, которые находились в горах в крайне тяжелых условиях. Мы вставали в 4:00 утра, начинали летать в 5-6 часов. Возвращались на 40-50 минут для дозаправки и снова улетали. Работу заканчивали поздно", - вспоминал полковник Валерий Чалый.

Спасательная операция была непростой из-за большого количества людей и обстрелов с земли (фото: Википедия)

Часто возможности техники не позволяли подниматься в воздух с большим количеством людей.

"Люди ждали нас, мы поднимали на борт 40 человек и уже не обращали на это внимание, в то время как норма составляет 24 человека. Были случаи, когда аппарат садился на две точки, то есть два колеса были на карнизе, а одно оставалось в Мы молились, чтобы дотянуть до аэродрома", - рассказывал Чалый.

За четыре дня украинские вертолетчики совершили 291 вылет, спасли 7 643 человека и доставили 487 тонн гуманитарных грузов.

26 октября 1993 года операция была завершена.

Протесты в Грузии сегодня

В марте 2023 года в Грузии начались мирные протесты из-за российского закона об "иноагентах". Тогда парламент отклонил закон.

Однако весной 2024 года протесты разразились с новой силой. 1 мая 2024 года парламент Грузии снова начал рассмотрение "закона об иноагентах", однако успел обсудить только три статьи из 11.

В народе законопроект называют российским, поскольку аналогичный ввел Путин. Таким образом, неправительственные организации и масс-медиа должны регистрироваться как "иностранные агенты", если их финансируют другие страны.

Однако лидер партии "Грузинская мечта" заявил, что в их законе есть одно отличие от российского: термин "иностранный агент" заменят "организацией, проводящей интересы иностранной силы".

14 мая в Грузии проголосовали за закон об "иноагентах".

Ранее на фоне этого Министры иностранных дел 12 стран-членов ЕС подчеркнули, что правительство Грузии ставит под угрозу европейскую интеграцию всей страны, а сам закон "является откатом от демократии и прав человека в Грузии".