Хатия Деканоидзе: Мы не можем допустить, чтобы Грузия опять вернулась на российскую орбиту

О том, чего требуют протестующие в Грузии, можно ли ожидать смены власти революционным путем и как должны реагировать Евросоюз и США – в блиц-интервью РБК-Украина рассказала оппозиционный депутат грузинского парламента, экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

Уже месяц в Грузии продолжаются массовые уличные протесты, связанные с попытками власти принять законопроект "о прозрачности иностранного влияния". Его суть совпадает с аналогичным российским законодательством об "иностранных агентах", которое стало в РФ эффективным методом борьбы с любым инакомыслием.

Грузинская оппозиция и протестующие, главной силой которых является молодежь, полагают, что Тбилиси собирается пойти по пути Москвы, притесняя гражданское общество и неправительственные организации, что особенно важно в свете запланированных на октябрь парламентских выборов. В более широком контексте действия власти называют попыткой вернуть Грузию в орбиту российского влияния и сорвать евроинтеграцию страны. Законопроект "об иноагентах" жестко раскритиковали в Евросоюзе и США, но до конкретных мер дело пока не дошло.

В нынешних грузинских протестах украинцы могут увидеть много аналогий с событиями Революции достоинства: силовой разгон мирных акций, использование "титушек" и даже свой "антимайдан" – митинг власти в поддержку скандального закона. На нем, в частности, выступил олигарх, экс-премьер, основатель и почетный глава правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, которого оппозиция называет реальным правителем Грузии.

В разговоре с РБК-Украина оппозиционер Хатия Деканоидзе подчеркивает, что протестующие хотели бы избежать жестких сценариев – но говорит, что протесты должны продолжаться.

– Завтра должно состояться окончательное принятие законопроекта про иноагентов. Что может быть дальше и какие требования протеста? То есть, речь идет лишь об этом законе или, как в Украине во время Революции достоинства, протестующие уже перешли к требованиям отставки власти как таковой?

– Завтра будет третье чтение, и после этого уже президент будет ветировать законопроект. А после этого уже процедура преодоления вето, я думаю, это будет в начале июня. Такая легальная процедура.

Протесты продолжаются. Среди требований: "нет русскому закону!" и "нет русскому правительству!" или "нет русскому режиму!". Это важно.

Но самое главное, чтобы вы понимали, тут правительство в Грузии ничего не решает, тут Иванишвили все решает, его ставленники. И самое главное, чтобы мы дошли до выборов, до демократических выборов без этого закона. Потому что если будут принимать этот закон, то это означает, что Иванишвили хочет элиминировать все гражданское общество, все НГО.

Ровно так же те люди, которые вышли на улицу и говорят "нет русскому закону!", считают "нет русскому режиму!".

Я думаю, что протесты будут продолжаться, они вырастают. Сегодня уже все институты и университеты присоединились к протесту, студенты вышли в Батуми, Кутаиси, других городах. И это очень важная новость, потому что до этого студенты так массово никогда не выходили.

– Вы не считаете возможной смену власти революционным путем, как это было в Украине в 2014-м, или путем проведения досрочных выборов?

– Досрочные выборы уже невозможны, потому что 6 месяцев осталось до выборов.

Даже если они протащат закон, то они очень слабые, потому что они стоят только на полиции и административном ресурсе. Так что думаю, что надо, чтобы протесты продолжались. Это очень важно. И я думаю, что выкарабкаться из этой ситуации Иванишвили не сумеет, не сможет.

– В феврале 2014 года в Украине все более жесткие действия милиции привели к вспышке протестов и смене власти вне всяких выборов, просто явочным порядком. Такой сценарий вы видите вероятным?

– Мы постараемся, чтобы не было такого жестокого сценария. Все люди в Грузии очень сильно встревожены. Но самое главное, надо понимать, что у нас другого выбора нет, кроме протестов и манифестаций. Мы не можем допустить, чтобы Грузия опять вернулась на российскую орбиту. И мы не можем допустить, чтобы мы потеряли страну. И наше поколение, и новое поколение.

Деэскалации Иванишвили не делает, правительство не делает. У нас протесты мирные. Потому вся ответственность лежит на правительстве.

– Как вы оцениваете реакцию со стороны Европейского союза и каких действий вы бы хотели видеть от ЕС прямо сейчас? Как они должны вам помочь?

– Я думаю, что самое важное – ввести санкции против 83 депутата большинства, Иванишвили и тех людей, которые против конституции Грузии. Это первое. И второе, чтобы они очень открыто сказали, что с "Грузинской мечтой", с Иванишвили Грузия в Евросоюз не войдет. Еще есть разговоры о приостановлении безвизового режима, отмене статуса кандидата в ЕС.

Соединенные Штаты тоже должны ввести санкции, потому что очень много родственников, детей тех депутатов, которые голосуют за русский закон, учатся в Штатах и Европе.

– Грузия экономически зависима от России, которая покупает много ключевых грузинских товаров, и, соответственно, это дает россиянам механизм влияния, которым исторически Россия очень любила пользоваться, вводя эмбарго на различные грузинские товары. Есть ли альтернативный по эффективности механизм влияния на ситуацию у Евросоюза? Вы сказали о политических мерах, а в экономической сфере что-то может быть сделано?

– Я думаю, что политические меры – это очень важно. И санкции в виде запрета на въезд для депутатов (голосующих за закон об иноагентах, - ред.), нельзя, чтобы они свободно передвигались по Европе и Соединенным Штатам. Я думаю, что этого будет достаточно для грузинского народа, чтобы народ понимал, что есть какие-то меры от Евросоюза, жесткие меры, потому что до этого только были заявления.

Протесты в Тбилиси (фото: Getty Images)

– События последних недель, когда начались массовые протесты против законопроекта, как-то повлияли на ядерный электорат "Грузинской мечты", они изменили электоральную картину?

– Конечно. Я думаю, что те люди, которые еще колебались на счет того, что Иванишвили пророссийский, сейчас уже очень точно понимают, что он пророссийский.

– А какой-то российский след заметен в текущих событиях?

– Я уверена, что у Иванишвили стратегические советники – русские. Я точно в этом уверена. Что касается инфильтрации, то пока это непонятно. Но я уверена, что инфильтрация большая, конечно, в виде спецслужб, которые понаехали в Грузию.

– Протест в целом достаточно горизонтальный, нету какого-то одного лидера, тем более среди политикума, это верно?

– Нету. Это очень горизонтальный протест. Это хорошо, потому что пропаганда может очень легко дискредитировать одного лидера или двух. Так что очень важно, что молодые люди, активисты и студенты занимают сцену основную, важносохранить протест в этом виде.