"Холостяк" с Тереном: астролог раскрыла секреты ветерана и назвала женщину, которая ему нужна

Новый сезон "Холостяка" с Александром Тереном скоро закончится, ведь герой реалити уже выбрал трех девушек-финалисток. И пока зрители думают, кого же выберет ветеран, немало интересного о нем может рассказать астрология.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, какая женщина нужна Терену и что о нем могут рассказать звезды.

Астролог решила проанализировать космограмму Терена. Она выяснила, что "Холостяк" может быть очень чувственным. Но при этом его космограмма намекает на вероятную непостоянство Александра.

"Она свидетельствует о том, что Терен довольно темпераментный человек, склонный к флирту, платоническим увлечениям, романтическим отношениям, влюбленности с первого взгляда. Но нет указаний на устойчивые, длительные отношения, возможна быстрая потеря заинтересованности и смена объектов привязанности. При определенных обстоятельствах у него могут проявляться чувственность и непостоянство в отношениях", - уверяет астролог.

Впрочем, как заявила Соловьева, у Будько присутствует конфигурация, которую называют не только "Печаткой несчастья", но и "аспектом строгого воспитателя". Она якобы может наделять человека различными эмоциями, среди которых подозрительность, чрезмерная осторожность и большое внимание к деталям, что-то близкое с педантизмом.

Терен из "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Будущая избранница должна понимать, что она будет в этих отношениях может играть роль "ученицы", узнавать о чем-то кардинально новом для себя и получать интересный опыт", - считает Соловьева.

Также эксперт рассказала, что в космограмме Терена есть сложный аспект между его Венерой и Сатурном. Это может свидетельствовать об истории с неразделенной любовью.

"В то же время, у Александра есть прекрасный аспект успеха, который обеспечивает широкий взгляд на вещи, благородство, щедрость, справедливость и доброту. Даже после возможных трудных ситуаций, неисчерпаемый оптимизм позволяет ему находить решения даже для самых трудных вопросов. Это - одно из указаний на возможность достичь материального благополучия", - отметила Соловьева.

"Если для Весов важно, чтобы его избранница разделяла его взгляды и ценности, о чем он неоднократно сам признавался, то ему может подойти девушка, рожденная под одним из следующих знаков Зодиака: Телец, Дева, Козерог, Рак и Рыбы", - считает астролог.