"Ночной кошмар". Адвокат рассказал, что делать, если ТЦК не хочет слышать об отсрочке

В Украине продолжается мобилизация, объявленная 24 февраля 2022 года. В стране участились случаи, когда ТЦК отказывается забирать из почтовых отделений рекомендованные письма, по которым люди сообщают о наличии отсрочки от мобилизации.
Как быть в таком случае - рассказал адвокат Роман Симутин в своем новом видео.
Так, ТЦК при обновлении учетных данных отказываются принимать документы, связанные с отсрочкой.
Они уверяют, что примут их от гражданина после прохождения им ВЛК, хотя это ничем не определено, потому что первый этап – это обновление учетных данных и выяснение оснований для отсрочки.
"Но вас всячески заталкивают на ВЛК, чтобы после ее прохождения сразу вручить мобилизационное распоряжение. Теперь вы уже мобилизованы и не можете доказать факт, что вовремя сообщили ТЦК о наличии оснований, по которым не подлежите мобилизации. И правды потом не найти, ведь суды по данной категории дел занимают позицию ТЦК", - сообщил Роман.
Ранее юристы рекомендовали отправлять документы, предоставляющие право на отсрочку, по почте – заказным письмом с описанием. Но ТЦК не забирает такие письма.
Симутин советует отсылать жалобу в областной ТЦК с пояснениями и звонить по телефону на горячую правительственную линию МО.
Вы должны зафиксировать, что вовремя и должным образом сообщили ТЦК о наличии у вас оснований для отсрочки.
"Чем больше будет таких обращений, тем быстрее их "приколы" прекратятся", - резюмировал правозащитник.
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