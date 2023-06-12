"Нічний жах". Адвокат розповів, що робити, якщо ТЦК не хоче чути про відстрочку

В Україні продовжується мобілізація, оголошена 24 лютого 2022 року. У країні почастішали випадки, коли ТЦК відмовляється забирати з поштових відділень рекомендовані листи, за якими люди повідомляють про відстрочку від мобілізації.
Як бути у такому разі – розповів адвокат Роман Сімутін у своєму новому відео.
Так, ТЦК при оновленні облікових даних відмовляються приймати документи, пов'язані з відстрочкою.
Вони запевняють, що приймуть їх від громадянина після проходження ним ВЛК, хоча це нічим не визначено, тому що перший етап – це оновлення облікових даних та з'ясування підстав для відстрочки.
"Але вас усіляко заштовхують на ВЛК, щоб після її проходження одразу вручити мобілізаційне розпорядження. Тепер ви вже мобілізовані й не можете довести факт, що вчасно повідомили ТЦК про наявність підстав, з яких не підлягаєте мобілізації. І правди потім не знайти, адже суди щодо цієї категорії справ займають позицію ТЦК", - повідомив Роман.
Раніше юристи рекомендували надсилати документи, що надають право на відстрочку, поштою – рекомендованим листом з описом. Але ТЦК не забирає таких листів.
Сімутін радить у такій ситуації надсилати скаргу до обласного ТЦК з поясненнями та телефонувати на гарячу урядову лінію МО.
Ви повинні зафіксувати, що вчасно та належним чином повідомили ТЦК про наявність у вас підстав для відстрочення.
"Чим більше буде таких звернень, то швидше їх "приколи" припиняться", - резюмував правозахисник.
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