"Нічний жах". Адвокат розповів, що робити, якщо ТЦК не хоче чути про відстрочку

Чому ТЦК не забирає рекомендованих листів

Так, ТЦК при оновленні облікових даних відмовляються приймати документи, пов'язані з відстрочкою.

Вони запевняють, що приймуть їх від громадянина після проходження ним ВЛК, хоча це нічим не визначено, тому що перший етап – це оновлення облікових даних та з'ясування підстав для відстрочки.

"Але вас усіляко заштовхують на ВЛК, щоб після її проходження одразу вручити мобілізаційне розпорядження. Тепер ви вже мобілізовані й не можете довести факт, що вчасно повідомили ТЦК про наявність підстав, з яких не підлягаєте мобілізації. І правди потім не знайти, адже суди щодо цієї категорії справ займають позицію ТЦК", - повідомив Роман.

Раніше юристи рекомендували надсилати документи, що надають право на відстрочку, поштою – рекомендованим листом з описом. Але ТЦК не забирає таких листів.

Що робити у такому разі?

Сімутін радить у такій ситуації надсилати скаргу до обласного ТЦК з поясненнями та телефонувати на гарячу урядову лінію МО.

Ви повинні зафіксувати, що вчасно та належним чином повідомили ТЦК про наявність у вас підстав для відстрочення.

"Чим більше буде таких звернень, то швидше їх "приколи" припиняться", - резюмував правозахисник.