Как не воспитать "маменькиного сыночка": 10 советов матерям

Каждую маму волнует вопрос, как вырастить из сына настоящего мужчину, а не "маменькиного сыночка". Кто-то считает, что нужно проявлять больше жесткости и жесткости, а кто-то наоборот - что ребенок должен расти в любви матери. Но на самом деле нужны несколько другие вещи.

Как правильно воспитывать сына, рассказала магистр психологии, психотерапевт и сексолог Наталья Гарина для РБК-Украина (проект Styler).

10 важных советов матерям

Если вы заметили, что сын часто обращается к вам за помощью даже в мелочах, измените подход к воспитанию своего сына, чтобы вырастить самостоятельного и уверенного мужчину.

Учите самостоятельности с раннего возраста

Поощряйте складывать игрушки, мастерить и убирать. Учите завязывать шнуровки и защелкивать пуговицы. У детей в 5 лет уже есть хорошая моторика, чтобы делать это.

Поддерживайте инициативу

Пусть сын помогает вам и хвалите за любые попытки.

Не решайте все проблемы за ребенка

Вместо того чтобы бежать в школу и наказывать обидчиков, подскажите сыну как самостоятельно улаживать конфликты со сверстниками.

Развивайте ответственность

Пусть у сына будет круг обязанностей, которые он выполняет регулярно и самостоятельно - выносит мусор, чистит обувь, выгуливает собаку.

Устанавливайте правила и границы

Мягко, но уверенно дисциплинируйте ребенка - соблюдайте режим дня, ограничьте время за компьютером и сами будьте примером такого поведения.

Привлекайте к принятию решений

Советуйтесь с сыном по семейным и бытовым вопросам - как провести выходные, какую мебель выбрать в квартиру, что приготовить.

Показывайте пример

Пустые наставления не действуют на детей, они влетают в одно ухо и вылетают из другого, сколько бы вы ни повторяли. Будьте сами примером самостоятельности и уверенности, это самый лучший урок.

Развивайте навыки общения

Играйте в игры на коммуникацию и поощряйте ребенка размышлять и общаться.

Не будьте чрезмерно опекающими

Позвольте ребенку совершать ошибки и учиться на них.

Поддерживайте независимость

Пусть сын сам решает какие секции посещать, с кем дружить, как распоряжаться карманными деньгами.

Самостоятельный и уверенный сын - это лучший подарок родителям и его собственной будущей семье.

Не бойтесь отпускать контроль, доверяйте своему ребенку и вы будете не только лучшими родителями, но и настоящими друзьями

"Однажды мой 12-летний сын пригласил в гости одноклассника. Я накрыла стол и пригласила детей пообедать. Но мальчик не решался и сказал "я не знаю, я должен спросить маму". Мальчик часто приходил к нам в гости, я спрашивала или любит он рыбалку и хотел бы поехать с нами, а он всегда отвечал "я не знаю, я должен спросить маму", - рассказала Наталья Гарина.

Она заметила, что со стороны может показаться, что это хорошо воспитанный и вежливый ребенок, что мама должна контролировать ребенка и все делает правильно.

"Но нет. Ребенок должен знать ответ на вопрос, что он любит и хочет, не спрашивая об этом взрослых, думать и решать самостоятельно. Конечно, это не значит, что можно все, но ребенок должен чувствовать собственную автономность - что одеть, как провести время, делиться игрушками или нет и какие кружки посещать. Чтобы сын вырос самостоятельным и мужественным мужчиной, не воспитывайте маменькиного сыночка", - подчеркивает психотерапевт.