Как празднуют Рождество в разных странах мира: необычные традиции

Рождество - один из важнейших праздников во многих странах мира, и каждая культура имеет свои уникальные традиции его празднования. Различия в обрядах, блюдах и обычаях придают этому празднику особый колорит в разных уголках планеты.

Германия

В Германии подготовка к Рождеству начинается с Адвента - четырехнедельного периода перед праздником. Традиционно изготавливают рождественские венки с четырьмя свечами, зажигая по одной каждое воскресенье. Елку украшают игрушками в форме моркови и огурца, а также свечами и сладостями.

Рождественские ярмарки, где можно приобрести подарки и попробовать глинтвейн, являются неотъемлемой частью празднований. В рождественскую ночь Санта Клаус приносит детям подарки, оставляя их в специальных чулках или под елкой.

Адвент-календари с заданиями очень популярны в странах Европы (фото: Freepik.com)

Мексика

В Мексике Рождество (Navidad) - это яркий и красочный праздник, который сочетает католические традиции с местными обычаями. Празднование начинается 16 декабря с Посадас - девятидневных процессий, символизирующих поиск убежища Марией и Иосифом. Во время этих дней люди посещают дома друзей и соседей, поют песни и молятся.

24 декабря, в Сочельник, семьи собираются на ужин, где подают традиционные блюда, такие как бакалао (соленая треска) и тамалес (кукурузные пирожки). После мессы в полночь дети разбивают пиньяту - яркую бумажную фигуру, наполненную сладостями.

Филиппины

Филиппины известны самым длинным периодом празднования Рождества, который начинается еще в сентябре. Одной из главных традиций является "Симбанг Габи" - девятидневные ночные мессы перед Рождеством.

Дома украшают фонариками в форме Вифлеемской звезды, символизирующие надежду и свет. Рождественский ужин, известный как "Ноче Буэна", объединяет семьи за праздничным столом после полуночной мессы. Празднование сопровождается пением колядок и обменом подарками.

Ночная месса на Филиппинах (фото: Webplus.info)

Япония

Хотя христианство не является распространенной религией в Японии, Рождество здесь приобрело популярность как светский праздник. Его воспринимают как день для влюбленных, подобный Дню святого Валентина. Пары проводят время вместе, обмениваются подарками и ужинают в ресторанах.

Популярным блюдом является рождественский торт - бисквит со взбитыми сливками и клубникой. Также существует традиция заказывать жареную курицу из известных сетей быстрого питания.

Италия

В Италии Рождество является семейным праздником, когда все члены семьи собираются вместе за праздничным столом. Традиционными блюдами являются пельмени в бульоне, фаршированное мясо и сладкая выпечка, в частности панетоне - рождественский кекс с сухофруктами. Перед праздником многие итальянцы посещают мессу, а после нее обмениваются подарками.

Интересной традицией является выбрасывание старых вещей из окон, что символизирует прощание с неприятностями прошлого года. Также во многих городах устанавливают вертепы - сцены рождения Иисуса Христа.

Панетоне (фото: Википедия)

США

В Соединенных Штатах Рождество является одним из важнейших праздников, который отмечают с большим размахом. Дома украшают яркими гирляндами, фигурками Санта Клауса и других рождественских персонажей. На дверях вешают венки из елочных веток, а внутри устанавливают елку, украшенную игрушками и огоньками.

Традиционным блюдом на праздничном столе является запеченная индейка или гусь, а также разнообразные салаты и десерты. Дети с нетерпением ждут подарки от Санта Клауса, которые он оставляет в чулках над камином или под елкой.

Финляндия

Финляндия, родина Санта-Клауса, отмечает Рождество с особым теплом и традициями. Празднование начинается 24 декабря, когда семьи собираются вместе, украшают елку и наслаждаются традиционными блюдами, такими как запеканка из репы и глинтвейн.

Особой традицией является посещение сауны перед праздничным ужином, что символизирует очищение и обновление. Во многих городах, в частности в Турку, торжественно провозглашается "Рождественский мир", что подчеркивает важность спокойствия и гармонии в этот период.

Дети с нетерпением ждут прихода Йоулупукки - финского Санта-Клауса, который приносит подарки и радость в каждый дом.

Рождественский мир в Турку (фото: Википедия)