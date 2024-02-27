Как из книги Стивена Кинга. В сети показали заброшенную киностудию под Киевом: фото

В сети показали, как выглядит заброшенная киностудия "Киевфильм", что в селе Нижиловичи. Когда-то на этой съемочной площадке снимали "Крипосную", "Щедрик", "Волчицу", "Пока станица спит" и многие другие известные фильмы и сериалы. Сейчас это место пустует, вход на территорию запрещен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Україна Інкогніта" в Facebook.

Как сейчас выглядит киностудия

"Этот город давно покинули. Сюда попадаешь, будто на страницы какого-то хоррора, от Стивена Кинга. Скрип наклонных дверей, кривых ставен, стон сквозняка в разбитых стеклах. Старые, выгоревшие на солнце, вывески... Бррр, вплоть до костей пробирает. Кажется, что вот кто-то выйдет из-за ворот. Может жители этого города призраки оживают только ночью?.. Как в кино", - прокомментировали свой пост в "Украина Інкогніта".

Съемочный городок расположен на территории бывшего колхоза. Площадь киностудии - 20 га. На съемочной площадке есть различные локации: хутор-село, с церковью и ветряными мельницами, городок конца ХІХ - начала ХХ веков. А еще там есть улицы, лавки, храмы, фонтан со скульптурой и дворец.

Съемки на киностудии прекратили после того, как в 2019 году там произошел пожар. С тех пор киногородок стоит заброшенным и приходит в упадок, здания медленно разрушаются, а окружающая территория зарастает.

Так сейчас выглядит заброшенная киностудия (фото: facebook/"Україна Інкогніта")

Кроме упомянутых современных фильмов, комплекс декораций в Нижиловичах использовался для съемок многих популярных советских фильмов, таких как "Тарас Бульба", "Вий", "Сладкая женщина", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Добавим также, что на публикацию с фото заброшенной киностудии отреагировали много украинцев. Большинство предлагают обустроить на ней туристическую локацию, ведь это место достаточно неординарное.

Так сейчас выглядит заброшенная киностудия (фото: facebook/"Україна Інкогніта")