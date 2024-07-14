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Огромные и пушистые: топ-7 собак, похожих на настоящих медведей

Воскресенье 14 июля 2024 21:20
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Огромные и пушистые: топ-7 собак, похожих на настоящих медведей Огромные и пушистые собаки, которые похожи на медведей (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Некоторые породы собак настолько большие и пушистые, что их даже можно спутать с медведями. Эти гиганты не только поражают своими размерами, но и выглядят невероятно неотразимо.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 7 пород собак, которые напоминают настоящих медведей.

Чау-чау

  • Рост: 43-50 см
  • Вес: 18-32 кг
  • Продолжительность жизни: 8-12 лет.

Чау-чау - порода родом из древнего Китая. Густая плотная шерсть делает этих собак особенно милыми и похожими на медведей. Также они мускулистые, с широкой грудью и в целом пушистой шерстью.

У этих достойных собак может быть как серьезный, так и отчужденный характер и они известны своей чистоплотностью.

Огромные и пушистые: топ-7 собак, похожих на настоящих медведей

Чау-чау кремового цвета (фото: Википедия)

Пиренейская горная собака

  • Высота: 62-82 см
  • Вес: 38-68 кг
  • Продолжительность жизни: 10-12 лет.

Названную в честь Пиренейских гор между Францией и Испанией, горную собаку действительно можно принять за белого медведя из-за их пышной белой шерсти и больших габаритов.

Это пастушья собака, выведенная для защиты стада от хищников, таких как волки или медведи. Пиренейские горные собаки - нежные великаны, из которых получаются умные, дружелюбные к семье домашние любимцы, которые служат верными защитниками.

Огромные и пушистые: топ-7 собак, похожих на настоящих медведей

Щенки пиренейской горной собаки (фото: Википедия)

Ньюфаундленд

  • Рост: 66-71 см
  • Вес: 45-68 кг
  • Продолжительность жизни: 9-10 лет.

Ньюфаундленды - очень крупные собаки. Они также очень нежные, терпеливые и хорошо поддаются дрессировке.

Породу выводили в качестве рабочих собак для канадских рыбаков, а сейчас часто называют "собаками-нянями" из-за того, как они присматривают за детьми.

Их огромные головы с относительно короткой мордой и густым мехом придают им отчетливый медвежий вид.

Огромные и пушистые: топ-7 собак, похожих на настоящих медведей

Ньюфаундленд темного окраса (фото: Википедия)

Кавказская овчарка

  • Высота: 58-78 см
  • Вес: 45-80 кг
  • Продолжительность жизни: 10-12 лет.

Названная в честь Кавказских гор Восточной Европы, кавказская овчарка по размерам почти соперничает с небольшим медведем. Густая шерсть и мускулистое телосложение делают этих собак похожими на медведей.

Этим бесстрашным любимцам было поручено охранять стада и дома в суровых природных условиях, и они остаются верными защитниками и сегодня.

Хотя это большие и сильные собаки, они также любящие и ласковые по отношению к своим семьям.

Огромные и пушистые: топ-7 собак, похожих на настоящих медведей

Взрослая кавказская овчарка (фото: Википедия)

Леонбергер

  • Рост: 65-80 см
  • Вес: 40-75 кг
  • Продолжительность жизни: 8-9 лет.

Родом из Германии, леонбергеры изначально были выведены как величественные компаньоны, достойные королевской особы.

Учитывая их внушительные размеры и силу, леонбергеры славились тем, что умели тянуть повозки. Но, несмотря на свой огромный рост и густую шерсть, которая делает их похожими на медведей, эти собаки по своей природе нежные и спокойные.

Тем не менее они становятся отличными сторожевыми псами.

Огромные и пушистые: топ-7 собак, похожих на настоящих медведей

Леонбергер на конкурсе собак (фото: Википедия)

Тибетский мастиф

  • Рост: 61-66 см
  • Вес: 32-68 кг
  • Продолжительность жизни: 10-12 лет.

Тибетский мастиф - очень крупная собака, напоминающая медведя своим размером, формой головы и длинной струящейся шерстью.

Они служили хранителями поместий в Гималаях на протяжении тысяч лет, и до сих пор служат хранителями для своих семей.

Огромные и пушистые: топ-7 собак, похожих на настоящих медведей

Тибетский мастиф темного окраса (фото: Википедия)

Бернский зенненхунд

  • Рост: 60-70 см
  • Вес: 32-52 кг
  • Продолжительность жизни: 7-10 лет.

Бернский зенненхунд, или бернер - еще одна крупная и пушистая порода, которую можно принять за медведя из-за ее огромных размеров и длинной шерсти.

Это рабочая порода родом из Швейцарии, которая может стать любящим компаньоном как для взрослых, так и для детей.

Огромные и пушистые: топ-7 собак, похожих на настоящих медведей

Самец и самка бернского зенненхунда (фото: Википедия)

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При написании материала были использованы источники: The Spruce Pets и Википедия.

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