Ни запахов, ни грязи: 7 лайфхаков, как быстро и легко убрать салон автомобиля

Чистый салон автомобиля - это не только комфорт, но и способ продлить жизнь вашей машины, сохранив ее в отличном состоянии. От шерсти домашних любимцев до крошек от еды - грязь накапливается быстро, но справиться с ней можно и без дорогих средств.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как быстро почистить салон авто и сохранять его всегда в чистоте.

Сода как универсальный поглотитель запахов

Пищевая сода прекрасно впитывает запахи и освежает обивку. Посыпьте ею сиденья и коврики, оставьте на 15-20 минут, а затем пропылесосьте. Регулярное использование соды поможет избежать стойких запахов в салоне.

Зубная щетка для труднодоступных мест

Старая зубная щетка - незаменимый инструмент для чистки вентиляционных решеток и швов сидений. Она легко проникает туда, куда не добраться губкой или тряпкой. Для лучшего эффекта нанесите немного моющего средства. Такой подход позволяет убрать грязь даже в самых маленьких щелях.

Самодельный ароматизатор с эфирными маслами

Несколько капель эфирного масла на деревянной прищепке - и у вас уже готовый ароматизатор. Прикрепите прищепку к вентиляционной решетке - и салон наполнится приятным запахом. Это экологичная альтернатива магазинным ароматизаторам. Вы сами выбираете аромат и не вдыхаете лишнюю химию.

Чистка подстаканников с помощью носка и стакана

Наденьте чистый носок на стакан, сбрызните его моющим средством и вставьте в подстаканник. Вращайте стакан внутри, чтобы убрать грязь и липкие пятна. Этот метод быстрый, удобный и эффективный. Особенно полезно, если вы часто употребляете напитки в дороге.

С помощью проверенных лайфхаков убрать салон авто можно быстрее и без лишних усилий (фото: Freepik.com)

Удаление шерсти животных резиновой щеткой

Резиновая щетка или перчатка помогут быстро собрать шерсть с сидений и ковриков. Слегка увлажните ткань для лучшего эффекта. Влага притягивает шерсть и облегчает ее сбор. Этот способ идеально подходит для владельцев собак и кошек.

Слайм для очистки вентиляционных решеток

Самодельный слайм легко проникает в решетки и вытягивает пыль и мусор. Сделать его можно из клея ПВА, пены для бритья и тетрабората натрия. Нажимайте слайм в труднодоступные места, а затем аккуратно извлекайте. Это весело, эффективно и бюджетно.

Пена для бритья против запотевания окон

Нанесите немного пены для бритья на внутреннюю сторону стекла и равномерно разотрите. Затем вытрите сухой салфеткой до блеска. Такая обработка создает защитную пленку, которая препятствует запотеванию. Особенно полезно осенью и зимой.