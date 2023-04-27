Ни товара, ни денег: украинцам рассказали, как эффективно защититься от мошенников

В Украине за прошлый год интернет-мошенники нанесли ущерб более чем на 1 млрд гривен. Сейчас аферисты начали активно обманывать людей, поэтому следует знать, как не попасть на их крючок.

Схема мошенников

Киевлянин Андрея рассказал, как его обманули интернет-аферисты.

По его словам, он заказывал кроссовки на одном из сайтов, цена ему понравилась, она была ниже рыночной. Однако нужно было еще перевести предоплату в размере 250 гривен.

Киевлянин Андрей (скриншот)

После того, как он перечислил средства, связь с продавцом оборвалась, тот его заблокировал во всех соцсетях.

Парень отметил, что сумма предоплаты незначительна, поэтому в полицию обращаться не стал, но выводы сделал.

Что делать

У мошенников в интернете есть много схем для выманивания средств. По словам частного детектива Руслана Болгова, относительно Андрея использовали схему "треугольник".

Детектив Руслан Болгов (скриншот)

Эксперт говорит, что для того, чтобы уберечься от мошенников, лучше переписываться только в мессенджерах магазинов. Также никогда не вносите 100% предоплату, если получили товар - проверяйте его на месте.

Юрист Андрей Тригуб рассказал, что привлечь к ответственности аферистов вполне реально.

"Средства вернуть можно. Важно сохранить или скачать квитанцию о том, что средства отправлены. Сохранить скриншот обмена сообщениями, где видно, о чем договаривались. А дальше будет заниматься следствие. Это может быть даже несколько месяцев", - говорит он.

Юрист Андрей Тригуб (скриншот)

Поэтому, если вас обманули мошенники, следует сразу обращаться в киберполицию.

Покупая вещи в интернете, не стоит переходить на неизвестные ссылки и отправлять предоплату. Лучше воспользоваться услугами доставки сайта, так ведь ваша покупка будет застрахована, а сделку всегда можно проверить и отследить.