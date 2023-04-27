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Ни товара, ни денег: украинцам рассказали, как эффективно защититься от мошенников

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Четверг 27 апреля 2023 17:03
Ни товара, ни денег: украинцам рассказали, как эффективно защититься от мошенников Как эффективно защититься от интернет-мошенников (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине за прошлый год интернет-мошенники нанесли ущерб более чем на 1 млрд гривен. Сейчас аферисты начали активно обманывать людей, поэтому следует знать, как не попасть на их крючок.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Схема мошенников

Киевлянин Андрея рассказал, как его обманули интернет-аферисты.

По его словам, он заказывал кроссовки на одном из сайтов, цена ему понравилась, она была ниже рыночной. Однако нужно было еще перевести предоплату в размере 250 гривен.

Ни товара, ни денег: украинцам рассказали, как эффективно защититься от мошенниковКиевлянин Андрей (скриншот)

После того, как он перечислил средства, связь с продавцом оборвалась, тот его заблокировал во всех соцсетях.

Парень отметил, что сумма предоплаты незначительна, поэтому в полицию обращаться не стал, но выводы сделал.

Что делать

У мошенников в интернете есть много схем для выманивания средств. По словам частного детектива Руслана Болгова, относительно Андрея использовали схему "треугольник".

Ни товара, ни денег: украинцам рассказали, как эффективно защититься от мошенников

Детектив Руслан Болгов (скриншот)

Эксперт говорит, что для того, чтобы уберечься от мошенников, лучше переписываться только в мессенджерах магазинов. Также никогда не вносите 100% предоплату, если получили товар - проверяйте его на месте.

Юрист Андрей Тригуб рассказал, что привлечь к ответственности аферистов вполне реально.

"Средства вернуть можно. Важно сохранить или скачать квитанцию о том, что средства отправлены. Сохранить скриншот обмена сообщениями, где видно, о чем договаривались. А дальше будет заниматься следствие. Это может быть даже несколько месяцев", - говорит он.

Ни товара, ни денег: украинцам рассказали, как эффективно защититься от мошенниковЮрист Андрей Тригуб (скриншот)

Поэтому, если вас обманули мошенники, следует сразу обращаться в киберполицию.

Покупая вещи в интернете, не стоит переходить на неизвестные ссылки и отправлять предоплату. Лучше воспользоваться услугами доставки сайта, так ведь ваша покупка будет застрахована, а сделку всегда можно проверить и отследить.

Ранее мы сообщали, что известная украинская ведущая стала жертвой мошенников.

Также мы писали о мошенниках, которые похищали деньги во время "обмена валют" с помощью дрона.

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