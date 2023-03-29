Похищали деньги во время "обмена валют" с помощью дрона: полиция разоблачила группу мошенников

Полицейские разоблачили группу мошенников, которые с помощью дрона похищали деньги во время "обмена валют".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса Генерального прокурора.

Как сообщается, пяти участникам организованной группы сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, фигуранты действовали по заранее разработанной схеме. Сначала публиковали в интернете объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках. Интересовали их только огромные суммы.

Злоумышленники договаривались о встрече с потенциальным покупателем, затем брали в аренду помещение для "обустройства" обменного пункта. Там они делали специальный "ремонт" с двумя отверстиями в помещении: в потолке - для квадрокоптера, с помощью которого похищали деньги, и в стене - для побега "работника".

Когда потерпевший передавал кассиру деньги для обмена, их помещали в сетку, которая была прикреплена к дрону. Через заранее сделанное отверстие он слетал с деньгами в воздух и исчезал.

Отмечено, что в ходе очередной попытки мошенничества правоохранители прекратили деятельность организованной группы.

Во время обысков были изъяты транспортные средства, дрон и пульт управления, денежные средства и номерные знаки, которые использовались для прикрытия своей деятельности при совершении преступлений.