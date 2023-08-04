ua en ru
Пт, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ни продать, ни вернуть. Пассажиры Укрзализныци жалуются на нововведения с билетами: что произошло

Новина українською →
Украина, Пятница 04 августа 2023 09:58
Ни продать, ни вернуть. Пассажиры Укрзализныци жалуются на нововведения с билетами: что произошло Пассажиры Укрзализныци возмущены новыми ограничениями (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

С тех пор как Укрзализныця запустила международные рейсы в Варшаву, Перемышль, Хелм и Кишинев, приобрести билеты на эти поезда было настоящим испытанием, и в основном через перекупщиков. Но теперь сам перевозчик ввел новые ограничения, возмущающие пассажиров.

Об этом рассказал автор блога "Залізні магістралі" Олег Васильев на своей странице в Facebook.

Что произошло с билетами

Укрзализныця ограничила каналы продажи и возвращения билетов на международные поезда. На данный момент определен четкий перечень поездов, на которые продажа билетов осуществляется только онлайн, а возврат - только через кассы вокзалов.

В список вошли поезда:

  • №67/68 Киев-Варшава
  • №23/24 и №19/20 Киев-Хелм
  • №93/94 Харьков-Хелм
  • №36/35 Одесса-Перемышль
  • №32/31 Запорожье-Перемышль
  • №73/74 Харьков-Перемышль
  • №53/54 и №89/90 Киев-Перемышль
  • №705/706, №715/716 Киев-Перемышль
  • №351К/351Л Киев-Кишинев

Ни продать, ни вернуть. Пассажиры Укрзализныци жалуются на нововведения с билетами: что произошло

Перевозчик также отмечает это на своем сайте (скриншот: booking.uz.gov.ua)

Почему такая схема не устраивает пассажиров

Представим ситуацию: пассажир находится за границей и по определенным причинам отменяет поездку, но вернуть электронный билет он не может, ведь это возможно только онлайн.

Сделать это в стране своего временного пребывания пассажир тоже не может, потому что на зарубежных станциях нет представительств Укрзализныци.

К тому же, такие ограничения от перевозчика ставят потребителей в неравные условия.

Выходит так, что украинцы, не имеющие доступа к интернету, не могут купить билеты на международные поезда. Так же нет возможности оплатить билеты наличными.

Ни продать, ни вернуть. Пассажиры Укрзализныци жалуются на нововведения с билетами: что произошло

Купить билеты на международные рейсы невозможно (скриншот: booking.uz.gov.ua)

"Указанные условия продажи/возвращения билетов имеют признаки нарушения Закона о защите прав потребителей. Ст. 17 п. 1: "По всем потребителям в равной степени признается право на удовлетворение их потребностей в сфере торгового и других видов обслуживания. Установление каких-либо преимуществ, применение прямых или косвенных ограничений прав потребителей не допускается, кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами", - отмечает Васильев.

Он поинтересовался у Госпродпотребслужбы относительно правомерности таких действий Укрзализныци, но ответа еще не получил.

Ранее мы рассказывали, какой новый поезд запустила Укрзализныця.

Читайте также, по каким схемам работают перекупщики на сайте компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця потяг