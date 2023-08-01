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Укрзализныця запускает новый поезд. Такого еще точно не было: первые фото

Новина українською →
Украина, Вторник 01 августа 2023 15:04
Укрзализныця запускает новый поезд. Такого еще точно не было: первые фото Новый поезд будет курсировать в западные регионы (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Укрзализныця запускает новый поезд, кардинально отличающийся от всех предыдущих. Пока такой вид железнодорожного транспорта только один.

Об этом рассказали на странице Укрзализныци в Facebook.

Что особенного в новом поезде

1 августа в рейс отправился дополнительный поезд №827/828 из Львова через Сколе, Славское, Воловец в Мукачево.

Отправление из Львова происходит в 07:35, а прибывает поезд в Мукачево в 12:07. В обратном направлении отправление из Мукачево в 14:30, прибытие во Львов в 18:45.

Региональный поезд будет делать остановки на станциях:

  • Миколаїв-Дністровський
  • Стрий
  • Сколе
  • Гребенів
  • Тухля
  • Славсько
  • Лавочне
  • Воловець
  • Свалява
  • Карпати

Укрзализныця запускает новый поезд. Такого еще точно не было: первые фото

Укрзализныця пустила дополнительный поезд на рейс Львов-Мукачево (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Но главной "фишкой" этого рейса является то, что поезд оборудован специальными велостойками, которые расположены в первом и последнем вагонах №1 и №8 соответственно.

Заметьте, что третьего, восьмого, 10, 17, 24, 31 августа поезд в ходу не будет. Поэтому учтите это при планировании путешествий, особенно если вам потребуется велосипед.

В Укрзализныце также отметили, что с 15 августа расписание потерпит незначительные коррективы из-за проведения ремонтов железнодорожного полотна. В связи с этим узнать актуальное расписание движения и купить билеты можно в приложении, чат-боте, на официальном сайте и в кассах вокзалов.

Как отреагировали пассажиры

В комментариях к посту украинцы поделились своими мыслями по поводу обновлений:

  • "То все дуже класно, але здебільшого в Карпати з велосипедами їдуть в плацкарті. А квитки на нього рідкісніші за золото. Розв'яжіть цю проблему, будь ласка".
  • "Одразу уточнюйте, що із велосипедом у гори - з ночівлею! Бо з вашим "геніальним" розкладом можна хіба що постояти на станції, бо у зворотний бік інакше на потяг аж ніяк не встигнути!"
  • "Як можна продавати квитки на потяг, де у вагоні не працює обидва туалети?"

Перевозчик не поделился фото обновленных вагонов. Но пользователи социальных сетей опубликовали снимки на своих страницах. На фото видно, что велосипеды в вагон нужно ставить вертикально, а в общем мест предусмотрено четыре места.

Укрзализныця запускает новый поезд. Такого еще точно не было: первые фото

Cтойка для велосипедов в поезде Львов-Мукачево (фото: facebook.com/Maryna Naydyonova)

Ранее мы рассказывали, по каким схемам работают перекупщики на сайте Укрзализныци.

Смотрите также, как выглядит новый международный билет на поезд без русского языка.

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