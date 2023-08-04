Ні продати, ні повернути. Пасажири Укрзалізниці скаржаться на нововведення з квитками: що сталося

Відколи Укрзалізниця запустила міжнародні рейси до Варшави, Перемишля, Хелма та Кишинева придбати квитки на ці потяги було справжнім випробуванням, і здебільшого через перекупників. Але тепер сам перевізник ввів нові обмеження, які обурюють пасажирів.

Про це розповів автор блогу "Залізні магістралі" Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook .

Що сталося з квитками

Укрзалізниця обмежила канали продажу та повернення квитків на міжнародні поїзди. Наразі визначено чіткий перелік поїздів, на які продаж квитків здійснюється лише онлайн, а повернення - лише через каси вокзалів.

До списку увійшли поїзди:

№67/68 Київ-Варшава

№ 23/24 та №19/20 Київ-Хелм

№93/94 Харків-Хелм

№36/35 Одеса-Перемишль

№32/31 Запоріжжя-Перемишль

№73/74 Харків-Перемишль

№53/54 та №89/90 Київ-Перемишль

№705/706, №715/716 Київ-Перемишль

№351К/351Л Київ-Кишинів

Перевізник також зазначає про це на своєму сайті (скриншот: booking.uz.gov.ua)

Чому така схема не влаштовує пасажирів

Уявімо ситуацію: пасажир перебуває за кордоном і за певних причин скасовує поїздку, але повернути електронний квиток він не може, адже це можливо лише онлайн.

Зробити це в країні свого тимчасового перебування пасажир також не може, тому що на закордонних станціях немає представництв Укрзалізниці.

До того ж такі обмеження від перевізника ставлять споживачів у нерівні умови.

Виходить так, що українці, які не мають доступу до інтернету не можуть купити квитки на міжнародні поїзди. Так само немає можливості оплатити квитки готівкою.

Придбати квитки на міжнародні рейси неможливо (скриншот: booking.uz.gov.ua)

"Вказані умови продажу/повернення квитків мають ознаки порушення Закону про захист прав споживачів. Ст. 17 п. 1: "За всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами", - зазначає Васильєв.

Він поцікавився у Держпродспоживслужби стосовно правомірності таких дій Укрзалізниці, але відповіді ще не отримав.