Великая суббота 2023: что строго-настрого запрещено перед Пасхой
Великая, или Страстная, суббота - важный день страстной недели, посвященный воспоминанию о пребывании Иисуса Христа во гробе и сошествии его в ад (но не в ад в его нынешнем понимании) для спасения душ умерших. В народе в этот день завершают последние приготовления для празднования Пасхи.
Что запрещено делать 15 апреля, а что сделать нужно - в материале Styler ниже.
Главные запреты Великой субботы
- В этот день соблюдают пост: можно есть хлеб, сырые овощи и фрукты, мед, орехи; соблюдают сухоядение - термически обработанную пищу не употребляют. А вот от других видов еды придется удержаться.
- Нельзя в Великую субботу употреблять спиртное, шумно веселиться, кричать, петь, развлекаться.
- Не стоит купаться, ловить рыбу, охотиться.
- Нельзя ходить на кладбище в этот день.
- Рукоделие, работа в огороде, саду, трудные домашние дела - все это под запретом в субботу.
Большим грехом Великой субботы считаются ссоры, конфликты, злословие. В этот день нельзя лгать, осуждать кого-то, сплетничать, а также отказывать просящим о помощи.
Когда-то в народе верили, если гулять и веселиться в Великую субботу, будешь весь год плакать и грустить.
Что нужно сделать в Великую субботу
Утром в субботу нужно закончить все приготовления к Пасхе. Можно печь куличи, красить яйца, готовить другие блюда.
Считается, что тот, кто бодрствует перед Пасхой всю ночь, будет счастлив весь следующий год.
В ночь с субботы на воскресенье в храмах проводятся торжественные богослужения.
В этот день стоит помогать родным, близким и даже посторонним людям, которые в этом могут нуждаться.
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