Топ-10 самых популярных автомобилей у воров в Украине: кому грозит опасность

Воры автомобилей обычно ждут удобного момента, чтобы совершить свое преступление. И жертвой автомобильного злодея может стать абсолютно любой человек - машина может исчезнуть с парковки под домом или просто с улицы.

Специалисты назвали десятку автомобилей, которые являются "самым лакомым" куском для автомобильных воров. По статистике, именно это марки угоняют с любой локации как днем, так и ночью.

10. VW Tiguan

9. Audi A6 (2011 в рестайлинге)

8. Audi A3 A4

7. Range Rover

6. Kia Rio Hyundai accent

5. Kia Optima

4. Skoda Octavia

3. Lexus LX

2. Toyota Camry

1. Toyota Land Cruiser 200 та 300

Если вы обнаружили марку своего автомобиля в этом рейтинге, то стоит задуматься о дополнительной защите своей машины. А также о надежном месте, где вы сможете оставлять машину в любое время суток - например, подобрать надежную стоянку авто или взять в аренду гараж.

Также стоит усилить меры безопасности и самого автомобиля. Можно купить замки с дополнительной защитой, механические и встроенные блокаторы, GSM-сигнализацию, способы блокирования рулевого вала и другие.

Кроме того, обязательно застрахуйте автомобиль и внимательно относитесь к тому, где вы его оставляете.