Как удалить наклейку с любой поверхности и не оставить следов клея и царапин

Ситуации, когда нужно удалить наклейку с поверхности, бывают довольно часто. Затерся рисунок или ценник оказался на товаре, который вы хотите кому-то подарить. И снять такую наклейку, не повредив поверхность, бывает трудно.

Как удалить наклейки, чтобы не оставить следов клея и царапин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sante.

Без дополнительных средств

Сначала попробуйте удалить наклейку, не прибегая к специальным средствам. Потяните за угол наклейки, удалите бумагу и клей. Не отрывайте только бумагу, иначе вам придется потом удалять клей отдельно.

Если клей остался, его можно аккуратно соскрести ножом. Но будьте осторожны - этот метод можно использовать не на всех поверхностях.

Замачивание

Если удалить наклейку не получилось, то используйте теплую воду. Лучше всего этот способ подходит для банок, посуды и любых товаров, которые можно намочить.

Наполните емкость горячей водой и опустите туда товар с наклейкой. Оставьте на некоторое время. Потом попытайтесь удалить наклейку полностью.

Спирт

Для этой процедуры вам понадобится 90% медицинский спирт. Нанесите спирт непосредственно на клей с помощью ткани или ватной палочки. Оставьте на несколько минут. Далее наклейка должна легко отойти сама. Не используйте этот метод на деликатных поверхностях, чтобы их не повредить.

Жидкость для снятия лака

Возьмите жидкость для снятия лака и ватные палочки. Пропитайте ватные палочки жидкостью. Затем используйте их, чтобы удалить клей с наклейки.

Если необходимо и поверхность позволяет, вы можете применить умеренное давление. А в конце тщательно промойте поверхность из-за сильного запаха.

Майонез с уксусом

Смешайте 4 столовые ложки майонеза с 1 столовой ложкой уксуса. Нанесите эту пасту на очищаемую область. Оставьте на несколько минут.

Аккуратно подцепите наклейку - это не должно вызвать проблем. В конце промойте поверхность, чтобы удалить остатки майонеза и уксуса. Не используйте этот способ на деликатных поверхностях.