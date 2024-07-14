ua en ru
Вс, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Несмотря на риски: больная раком Кейт Миддлтон снова вышла в свет на Уимблдонском турнире (фото)

Воскресенье 14 июля 2024 18:30
UA EN RU
Несмотря на риски: больная раком Кейт Миддлтон снова вышла в свет на Уимблдонском турнире (фото) Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Кейт Миддлтон во второй раз появилась на публике после объявления о своем диагнозе. Принцесса Уэльская присутствовала на финале мужского одиночного турнира Уимблдона.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт герцогов Уэльских.

Подробности

Так, Кейт выбрала эффектный и модный наряд для значимого события. Платье глубокого сиреневого цвета подчеркнуло ее хрупкую фигуру.

Прическа и фирменный макияж, подчеркивающий естественную красоту Кейт, которая проходит химиотерапию, остались неизменными.

К слову, Миддлтон появилась на публике как патронесса Британского клуба лаун-тенниса, в сопровождении своей дочери Шарлотты.

Встретив их, зрители трибун восторженно аплодировали. Многодетная мать радостно улыбалась и приветствовала присутствующих болельщиков.

На трибуне жена принца Уильяма сидела рядом со своей сестрой Пиппой. Сын королевы не присутствовал с женой и дочерью, поскольку готовился к финалу чемпионата Европы по футболу, где сыграют сборные Англии и Испании.

Отметим, что принцесса Уэльская редко появлялась в обществе с декабря 2023 года, за исключением 15 июня, когда она присутствовала на параде в честь дня рождения короля Карла III.

В марте Миддлтон подтвердила свою борьбу с онкологическим заболеванием.

В конце июня иностранные СМИ сообщили, что жена принца Уильяма тайно уехала из Великобритании в США для лечения онкологического заболевания.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон скучает по решению Уильяма относительно будущего их семьи.

Также мы рассказывали, как королевские инсайдеры высказались о принцессе Уэльской.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт Миддлтон Королевская семья
NEWS
Повлияет ли покушение на Трампа на его рейтинги: мнение политолога
Повлияет ли покушение на Трампа на его рейтинги: мнение политолога