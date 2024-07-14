Несмотря на риски: больная раком Кейт Миддлтон снова вышла в свет на Уимблдонском турнире (фото)

Кейт Миддлтон во второй раз появилась на публике после объявления о своем диагнозе. Принцесса Уэльская присутствовала на финале мужского одиночного турнира Уимблдона.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт герцогов Уэльских.

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Так, Кейт выбрала эффектный и модный наряд для значимого события. Платье глубокого сиреневого цвета подчеркнуло ее хрупкую фигуру.

Прическа и фирменный макияж, подчеркивающий естественную красоту Кейт, которая проходит химиотерапию, остались неизменными.

К слову, Миддлтон появилась на публике как патронесса Британского клуба лаун-тенниса, в сопровождении своей дочери Шарлотты.

Встретив их, зрители трибун восторженно аплодировали. Многодетная мать радостно улыбалась и приветствовала присутствующих болельщиков.

На трибуне жена принца Уильяма сидела рядом со своей сестрой Пиппой. Сын королевы не присутствовал с женой и дочерью, поскольку готовился к финалу чемпионата Европы по футболу, где сыграют сборные Англии и Испании.

Отметим, что принцесса Уэльская редко появлялась в обществе с декабря 2023 года, за исключением 15 июня, когда она присутствовала на параде в честь дня рождения короля Карла III.

В марте Миддлтон подтвердила свою борьбу с онкологическим заболеванием.

В конце июня иностранные СМИ сообщили, что жена принца Уильяма тайно уехала из Великобритании в США для лечения онкологического заболевания.