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Ніжний торт Сметанник за найпростішим рецептом: готуємо з доступних інгредієнтів

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Понеділок 23 травня 2022 08:30
Ніжний торт Сметанник за найпростішим рецептом: готуємо з доступних інгредієнтів Скріншот відео: Ніжний торт Сметанник по самому простому рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Торт Сметанник - один з найвідоміших і улюблених десертів українців. Свою назву він отримав через сметану, яка є базовим компонентом, як тіста, так і крему.

Секретом торта поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти

  • Яйце куряче - 2 шт.
  • Цукор - 120-150 г
  • Сметана - 250 г
  • Розпушувач - 10 г
  • Какао - 10 г
  • Борошно - 180 г
  • Сіль - щіпка

Для крему:

  • Сметана жирністю від 20% і вище - 400 г
  • Цукрова пудра - 1-2 ст. л. (за смаком)
  • Ванільний цукор - 10 г

Покрокове приготування торта

Яйця збийте з цукром до пишної світлої маси, додайте сметану, дрібку солі, збивайте ще 1 хвилину. Борошно розмішайте з розпушувачем і поступово додайте до яєчно-цукрово-сметанної суміші.

Тісто розділіть на 2/3 і 1/3. У 2/3 тіста додайте какао і розмішайте до однорідності. Викладіть тісто в змащені олією форми. Білий корж випікайте при 180 градусах 10-12 хвилин. Шоколадний - 16-18 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, якщо проткнути корж дерев'яною зубочисткою, то вона повинна виходити з тіста повністю сухою.

Дайте коржам трохи охолонути. Тим часом зробіть крем: змішайте сметану з цукровою пудрою і ванільним цукром. Сметану краще брати жирністю від 20% і вище, так крем не буде занадто рідким.

Шоколадний корж розріжте навпіл, змастіть коржі кремом, чергуючи: шоколадний, білий, шоколадний.

Верх і боки торта змастіть сметанним кремом і посипте крихтою.

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