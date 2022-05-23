Ніжний торт Сметанник за найпростішим рецептом: готуємо з доступних інгредієнтів
Торт Сметанник - один з найвідоміших і улюблених десертів українців. Свою назву він отримав через сметану, яка є базовим компонентом, як тіста, так і крему.
Секретом торта поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Інгредієнти
- Яйце куряче - 2 шт.
- Цукор - 120-150 г
- Сметана - 250 г
- Розпушувач - 10 г
- Какао - 10 г
- Борошно - 180 г
- Сіль - щіпка
Для крему:
- Сметана жирністю від 20% і вище - 400 г
- Цукрова пудра - 1-2 ст. л. (за смаком)
- Ванільний цукор - 10 г
Покрокове приготування торта
Яйця збийте з цукром до пишної світлої маси, додайте сметану, дрібку солі, збивайте ще 1 хвилину. Борошно розмішайте з розпушувачем і поступово додайте до яєчно-цукрово-сметанної суміші.
Тісто розділіть на 2/3 і 1/3. У 2/3 тіста додайте какао і розмішайте до однорідності. Викладіть тісто в змащені олією форми. Білий корж випікайте при 180 градусах 10-12 хвилин. Шоколадний - 16-18 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, якщо проткнути корж дерев'яною зубочисткою, то вона повинна виходити з тіста повністю сухою.
Дайте коржам трохи охолонути. Тим часом зробіть крем: змішайте сметану з цукровою пудрою і ванільним цукром. Сметану краще брати жирністю від 20% і вище, так крем не буде занадто рідким.
Шоколадний корж розріжте навпіл, змастіть коржі кремом, чергуючи: шоколадний, білий, шоколадний.
Верх і боки торта змастіть сметанним кремом і посипте крихтою.
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