Ніжний торт Сметанник за найпростішим рецептом: готуємо з доступних інгредієнтів

Торт Сметанник - один з найвідоміших і улюблених десертів українців. Свою назву він отримав через сметану, яка є базовим компонентом, як тіста, так і крему.

Інгредієнти

Яйце куряче - 2 шт.

Цукор - 120-150 г

Сметана - 250 г

Розпушувач - 10 г

Какао - 10 г

Борошно - 180 г

Сіль - щіпка

Для крему:

Сметана жирністю від 20% і вище - 400 г

Цукрова пудра - 1-2 ст. л. (за смаком)

Ванільний цукор - 10 г

Покрокове приготування торта

Яйця збийте з цукром до пишної світлої маси, додайте сметану, дрібку солі, збивайте ще 1 хвилину. Борошно розмішайте з розпушувачем і поступово додайте до яєчно-цукрово-сметанної суміші.

Тісто розділіть на 2/3 і 1/3. У 2/3 тіста додайте какао і розмішайте до однорідності. Викладіть тісто в змащені олією форми. Білий корж випікайте при 180 градусах 10-12 хвилин. Шоколадний - 16-18 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, якщо проткнути корж дерев'яною зубочисткою, то вона повинна виходити з тіста повністю сухою.

Дайте коржам трохи охолонути. Тим часом зробіть крем: змішайте сметану з цукровою пудрою і ванільним цукром. Сметану краще брати жирністю від 20% і вище, так крем не буде занадто рідким.

Шоколадний корж розріжте навпіл, змастіть коржі кремом, чергуючи: шоколадний, білий, шоколадний.

Верх і боки торта змастіть сметанним кремом і посипте крихтою.