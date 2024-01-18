"Незавершенный полет". Вышел фильм о Денисе Монастырском: где смотреть

О чем именно фильм

Картина посвящена исследованию феномена Монастырского - его ценностных ориентиров и приоритетов, необычного стиля руководства, реформаторских идей, которые он смог запустить до войны, а также жестких, нередко контроверсионных решений, которые тот инициировал с началом полномасштабного вторжения РФ.

Кадр из фильма "Незавершенный полет"

Для документальной ленты записано около 40 интервью с коллегами, друзьями и родными Монастырского, сквозь воспоминания которых открываются разные аспекты жизни главного героя: его увлечения, сомнения, жизненная философия и принципы, которым он следовал.

Среди спикеров: Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастырская, Алексей Резников, Михаил Федоров и многие другие.

Фото из фильма "Незавершенный полет"

Авторы фильма отмечают, что Монастырский был нетипичным украинским чиновником, он увлекался буддизмом и любил ходить в горы, собственноручно восстанавливал архитектурные памятники.

Экс-глава МВД стал уникальным явлением в украинской системе власти, а его команда, часть которой погибла вместе с ним в авиакатастрофе, фактически олицетворяла необычную для украинской власти идею нравственного лидерства.

Кадр из фильма "Незавершенный полет"

Кто снял этот фильм

Создателями фильма выступили друзья и единомышленники Дениса, которые видят своей миссией стимулирование общественного запроса именно на таких политиков, как Монастырский.

Фильм создан на средства дружественного краудфандинга.

Автор идеи фильма - соучредитель батальона "Добробат" и советник экс-министра, комментирует Ростислав Смирнов.

Скульптура Божией Матери размещена в Софии Киевской при содействии Дениса

"Я никогда не видел Дениса без улыбки, он всегда был очень легок, рассудителен, никогда не принимал поспешных решений. Что бы я не предложил, тот всегда говорил: "Я подумаю". Когда я впервые зашел в его кабинет, еще не зная Дениса, он принялся проводить мне экскурсию, рассказывал, что здесь и как. Показал свое хобби - настольный футбол", - говорит Смирнов.

"С ним можно было общаться часами, вообще не замечая времени - легко и интересно. Именно благодаря таким людям, как Денис, которые в первые дни стояли бок о бок со всеми, нам удалось сохранить страну. Это было сложно. И вот тогда было минимум публичности, максимум работы. Как раз об этом народ должен знать", - вспоминает Ростислав.

Сквозной сюжет картины построен вокруг лепки скульптуры Божией Матери

Режиссер Николай Короткий говорит, что "Денис - будто из будущего, пришел в нашу жизнь, чтобы задать высокую планку".

"Искусство для Монастырского было на первом плане, во всех сферах жизни он был во-первых художником. Глубокие юридические и политические знания, а также желание работать на общественное благо, делали его политиком будущего. В своем видео-дневнике он подчеркивает, что надо спасать культуру, потому что это будет единственное, что сможет даже из пепла воссоздать государство. Фильм полон стихов и цитат, а сквозной сюжет построен вокруг лепки скульптуры Божией Матери. Именно такая пятиметровая скульптура авторства Алексея Леонова размещена в Софии Киевской при содействии Дениса", - делится он.