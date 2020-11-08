Незамінний продуктом: вчені пояснили, чому дітям потрібно їсти яйця

Яйця повинні бути в дитячому раціоні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Курячі яйця є поживним і корисним продуктом

Раціон дітей має бути збалансованим і здоровим, а продукти в ньому повинні сприяти розвитку і зміцнювати організм. Величезну кількість корисних речовин і вітамінів містять яйця. Це, окрім того, що досить корисний, ще і популярний та доступний продукт.

Вчені з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі (США), як пише Ukr.Media, провели дослідження і з'ясували, що після вживання яєць протягом шести місяців в організмі відбувається суттєві покращення.

Фахівці стверджують, що завдяки вживанню курячих яєць у дітей молодшого віку знижується ризик затримок у розвитку і відбувається активніший розвиток.

Так, в дослідженні взяли участь діти віком від шести до дев'яти місяців. До їхнього раціону протягом пів року додавали по одному яйцю на день. Інша група упродовж цього часу вживала яйця у меншій кількості.

Після експерименту вчені порівняли показники медогляду обох підгруп і встановили, що у середньому розвиток організму тих, хто вживає яйця поліпшується в 1,47 раза, порівнюючи з тими, у кого був відсутній цей продукт у харчуванні.

Але варто зауважити, що яйця здатні викликати алергічну реакцію організму малюка. Тому вживати їх потрібно в помірній кількості.

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