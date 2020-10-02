Локальність і сезонність: які овочі слід включити в осінній раціон

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, які продукти будуть відмінним джерелом вітамінів і нутрієнтів восени

Багато дієтологів відзначають, що головний принцип побудови осіннього раціону - це локальність і сезонність. Це прекрасний час для того, щоб додати в своє меню сезонні овочі, з яких можна робити здорові, смачні і ситні салати та не тільки.

Дієтолог Анна Гарнець запропонувала на своїй сторінці в Instagram список з овочів для осені і розповіла, з чим їх краще поєднувати.

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КОРЕНЕПЛОДИ

Ми їмо їх охолоджені або сирі.

БУРЯК

Запікати або варити до стану "аль денте".

Їсти сирим з додаванням масла або білого сиру

Можна приготувати буряковий квас

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МОРКВА

Також чудово запікається з травами

Можна робити улюблену моркву по-корейськи» з коріандром

В салати зручно додавати тонкі слайси, нарізані ножем для чищення овочів

Обов'язково до моркви додавайте трохи жирів. Це може бути не тільки масло, відмінно поєднуються насіння кунжуту.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

КАРТОПЛЯ

Знімаю порчу і дозволяю їсти в цілісному вигляді

В салаті може дати хороше насичення, але рекомендую попередньо замаринувати в часнику з травами, попередньо відварити

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ГАРБУЗ

Король осіннього столу

Запікати

Варити крем суп

Робити десерти

Їсти в сирому вигляді

В салаті добре поєднується з солоними білими сирами в запеченому вигляді

Може стати пряним чи солодким на ваш смак.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

КОРІНЬ СЕЛЕРИ

Недооцінений, а даремно. Його можна їсти сирим, якщо у вас немає проблем з травленням

Я рекомендую з нього 2 страви:

Пюре. Відварена селера з вершками, збита блендером, нітрохи не гірше картопляного пюре.

Запечені часточки з оливковою олією, часником і травами добре підійдуть для гарніру або як доповнення в салат.

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КАПУСТА

Брокколі

Кольорова

Білокачанна і ще мінімум 5 її різновидів, які представлені в магазинах

Як вживати:

Сирий салат треба ретельно жувати

Можна робити крем-суп або тушкувати у власному соку

Маринувати в спеціях і оцті бальзамік, щоб додати в салат

Навчіться ферментувати або робити швидку закваску і ваше травлення скаже вам «дякую»

⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

Пам'ятайте, що кінець літа зовсім не привід скоротити кількість овочів і зелені в раціоні. Треба просто перебудуватися.

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