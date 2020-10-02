Локальність і сезонність: які овочі слід включити в осінній раціон

Ілюстративне фото (pexels.com)
Експерт розповіла, які продукти будуть відмінним джерелом вітамінів і нутрієнтів восени
Багато дієтологів відзначають, що головний принцип побудови осіннього раціону - це локальність і сезонність. Це прекрасний час для того, щоб додати в своє меню сезонні овочі, з яких можна робити здорові, смачні і ситні салати та не тільки.
Дієтолог Анна Гарнець запропонувала на своїй сторінці в Instagram список з овочів для осені і розповіла, з чим їх краще поєднувати.
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КОРЕНЕПЛОДИ
Ми їмо їх охолоджені або сирі.
БУРЯК
- Запікати або варити до стану "аль денте".
- Їсти сирим з додаванням масла або білого сиру
- Можна приготувати буряковий квас
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МОРКВА
- Також чудово запікається з травами
- Можна робити улюблену моркву по-корейськи» з коріандром
- В салати зручно додавати тонкі слайси, нарізані ножем для чищення овочів
- Обов'язково до моркви додавайте трохи жирів. Це може бути не тільки масло, відмінно поєднуються насіння кунжуту.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
КАРТОПЛЯ
- Знімаю порчу і дозволяю їсти в цілісному вигляді
- В салаті може дати хороше насичення, але рекомендую попередньо замаринувати в часнику з травами, попередньо відварити
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ГАРБУЗ
Король осіннього столу
- Запікати
- Варити крем суп
- Робити десерти
- Їсти в сирому вигляді
- В салаті добре поєднується з солоними білими сирами в запеченому вигляді
- Може стати пряним чи солодким на ваш смак.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
КОРІНЬ СЕЛЕРИ
Недооцінений, а даремно. Його можна їсти сирим, якщо у вас немає проблем з травленням
Я рекомендую з нього 2 страви:
- Пюре. Відварена селера з вершками, збита блендером, нітрохи не гірше картопляного пюре.
- Запечені часточки з оливковою олією, часником і травами добре підійдуть для гарніру або як доповнення в салат.
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КАПУСТА
- Брокколі
- Кольорова
- Білокачанна і ще мінімум 5 її різновидів, які представлені в магазинах
Як вживати:
- Сирий салат треба ретельно жувати
- Можна робити крем-суп або тушкувати у власному соку
- Маринувати в спеціях і оцті бальзамік, щоб додати в салат
- Навчіться ферментувати або робити швидку закваску і ваше травлення скаже вам «дякую»
⠀Ілюстративне фото (pexels.com)
Пам'ятайте, що кінець літа зовсім не привід скоротити кількість овочів і зелені в раціоні. Треба просто перебудуватися.
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