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Локальність і сезонність: які овочі слід включити в осінній раціон

П'ятниця 02 жовтня 2020 15:31
Локальність і сезонність: які овочі слід включити в осінній раціон
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, які продукти будуть відмінним джерелом вітамінів і нутрієнтів восени

Багато дієтологів відзначають, що головний принцип побудови осіннього раціону - це локальність і сезонність. Це прекрасний час для того, щоб додати в своє меню сезонні овочі, з яких можна робити здорові, смачні і ситні салати та не тільки.

Дієтолог Анна Гарнець запропонувала на своїй сторінці в Instagram список з овочів для осені і розповіла, з чим їх краще поєднувати.

КОРЕНЕПЛОДИ

Ми їмо їх охолоджені або сирі.

БУРЯК

  • Запікати або варити до стану "аль денте".
  • Їсти сирим з додаванням масла або білого сиру
  • Можна приготувати буряковий квас


МОРКВА

  • Також чудово запікається з травами
  • Можна робити улюблену моркву по-корейськи» з коріандром
  • В салати зручно додавати тонкі слайси, нарізані ножем для чищення овочів
  • Обов'язково до моркви додавайте трохи жирів. Це може бути не тільки масло, відмінно поєднуються насіння кунжуту.

Локальність і сезонність: які овочі слід включити в осінній раціон
Ілюстративне фото (pexels.com)

КАРТОПЛЯ

  • Знімаю порчу і дозволяю їсти в цілісному вигляді
  • В салаті може дати хороше насичення, але рекомендую попередньо замаринувати в часнику з травами, попередньо відварити


ГАРБУЗ

Король осіннього столу

  • Запікати
  • Варити крем суп
  • Робити десерти
  • Їсти в сирому вигляді
  • В салаті добре поєднується з солоними білими сирами в запеченому вигляді
  • Може стати пряним чи солодким на ваш смак.

Локальність і сезонність: які овочі слід включити в осінній раціон
Ілюстративне фото (pexels.com)

КОРІНЬ СЕЛЕРИ

Недооцінений, а даремно. Його можна їсти сирим, якщо у вас немає проблем з травленням

Я рекомендую з нього 2 страви:

  • Пюре. Відварена селера з вершками, збита блендером, нітрохи не гірше картопляного пюре.
  • Запечені часточки з оливковою олією, часником і травами добре підійдуть для гарніру або як доповнення в салат.


КАПУСТА

  • Брокколі
  • Кольорова
  • Білокачанна і ще мінімум 5 її різновидів, які представлені в магазинах

Як вживати:

  • Сирий салат треба ретельно жувати
  • Можна робити крем-суп або тушкувати у власному соку
  • Маринувати в спеціях і оцті бальзамік, щоб додати в салат
  • Навчіться ферментувати або робити швидку закваску і ваше травлення скаже вам «дякую»

Локальність і сезонність: які овочі слід включити в осінній раціонІлюстративне фото (pexels.com)

Пам'ятайте, що кінець літа зовсім не привід скоротити кількість овочів і зелені в раціоні. Треба просто перебудуватися.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про цінні джерела життєво важливих жирних кислот Омега-3,6 і 9.

До речі, дієтолог Наталія Самойленко озвучила топ-5 грубих помилок тих, що худнуть.

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