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Apple будет обновлять упакованные iPhone прямо в коробках

Вторник 17 октября 2023 13:30
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Apple будет обновлять упакованные iPhone прямо в коробках Apple планирует обновлять новые iPhone прямо в коробках (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple планирует упростить настройки новых iPhone для покупателей, предоставляя устройства с самой актуальной версией iOS уже упакованными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной портал Mashable.

Вместо того, чтобы искать Wi-Fi и ожидать обновлений, пользователи смогут получить свой гаджет с уже установленной и настроенной прошивкой. Для этого Apple разрабатывает "проприетарное устройство, напоминающее беспроводную зарядку".

Персонал магазинов сможет просто поместить упакованный iPhone на это устройство, которое запустит процесс обновления. Это позволит смартфону автоматически загрузить и установить последнюю версию iOS, после чего он снова выключится.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, такое оборудование ожидается в магазинах Apple до конца 2023 года. Пока что остается неясным, будут ли аналогичные устройства доступны в авторизованных розничных магазинах, кроме Apple Store.

Ранее мы писали, что iOS 17 получила функцию, связанную с Apple Watch.

А еще у нас есть материал о том, что у пользователей iPhone 15 обнаружили новую проблему.

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