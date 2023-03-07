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"Прилетела ракета": дом дочери Елены Кравец обстреляли оккупанты

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Вторник 07 марта 2023 11:58
"Прилетела ракета": дом дочери Елены Кравец обстреляли оккупанты Елена Кравец со старшей дочерью (instagram.com.elenakravetsof)
Автор: Татьяна Самарук

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала, что ее старшая дочь Маша не жила с ней с 15 лет. Также она заявила, что в дом, где находилась квартира дочери, попала российская ракета.

Об этом она рассказала в интервью ЖВЛ.

Где сейчас Маша

Дочь Елены Кравец, которой в годовщину вторжения РФ в Украину исполнилось 20, после 5 лет самостоятельной жизни снова проживает с родителями, младшими братом и сестрой.

Все потому, что девушке некуда возвращаться. ЖК, в котором Маша жила с подругой, в июне обстреляла ракетами Россия. Тогда погиб один мирный житель.

"Прилетела ракета в этот дом. Он не был разрушен. Это на Лукьяновке было. Мы понимали, что она там не останется", - сказала Елена Кравец.

&quot;Прилетела ракета&quot;: дом дочери Елены Кравец обстреляли оккупантыЕлена Кравец рассказала о старшей дочери (скриншот)

Кравец радуется возвращению дочери

Елена Кравец радуется, что старшая дочь вернулась домой, ведь Маша охотно помогает с младшими.

"Маша иногда просто проявляет чудеса терпения и собранности: "Мама, иди! Я с ними останусь", "Просто оставь мне эту посуду. Все, иди". Она чувствует, что я где-то на грани бываю или папа", - поделилась телеведущая.

&quot;Прилетела ракета&quot;: дом дочери Елены Кравец обстреляли оккупанты&quot;Прилетела ракета&quot;: дом дочери Елены Кравец обстреляли оккупантыМаша Кравец (instagram.com/maarriill)

Ранее Кравец рассказывала, почему больше не появляется в "Квартале 95".

Также она рассказывала о болезни, с которой борется третий год.

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Елена Кравец дочь