"Прилетела ракета": дом дочери Елены Кравец обстреляли оккупанты

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала, что ее старшая дочь Маша не жила с ней с 15 лет. Также она заявила, что в дом, где находилась квартира дочери, попала российская ракета.

Об этом она рассказала в интервью ЖВЛ.

Где сейчас Маша

Дочь Елены Кравец, которой в годовщину вторжения РФ в Украину исполнилось 20, после 5 лет самостоятельной жизни снова проживает с родителями, младшими братом и сестрой.

Все потому, что девушке некуда возвращаться. ЖК, в котором Маша жила с подругой, в июне обстреляла ракетами Россия. Тогда погиб один мирный житель.

"Прилетела ракета в этот дом. Он не был разрушен. Это на Лукьяновке было. Мы понимали, что она там не останется", - сказала Елена Кравец.

Елена Кравец рассказала о старшей дочери (скриншот)

Кравец радуется возвращению дочери

Елена Кравец радуется, что старшая дочь вернулась домой, ведь Маша охотно помогает с младшими.

"Маша иногда просто проявляет чудеса терпения и собранности: "Мама, иди! Я с ними останусь", "Просто оставь мне эту посуду. Все, иди". Она чувствует, что я где-то на грани бываю или папа", - поделилась телеведущая.

Маша Кравец (instagram.com/maarriill)