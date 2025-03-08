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Невероятно вкусный и нежный: готовим ленивый медовик по самому простому рецепту

Как приготовить ленивый медовик (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На приготовление классического медовика уходит немного времени и не всегда хочется проводить полдня на кухне. Однако есть выход - приготовить ленивый медовик, который готовится просто, а съедается очень быстро.

Как готовить ленивый медовик, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт кулинара Юлии Шевчук на канале в YouTube.

Что вам понадобится:

  • Яйца - 4 шт.
  • Сахар - 1 стакан
  • Мед - 100 г
  • Сливочное масло - 100 г
  • Сода - 1 ч. ложка
  • Соль - щепотка
  • Сметана - 500 мл
  • Сахарная пудра - 100 г

Как готовить ленивый медовик

Растопите мед на слабом огне, постоянно помешивая. Добавьте соду и хорошо размешайте. Подержите на огне еще пару минут, чтобы масса приобрела карамельный оттенок. Добавьте сливочное масло и снова хорошо размешайте. Дайте массе остыть

В глубокой посудине взбейте яйца с солью. Продолжайте взбивать и добавляйте порциями сахар. Когда он полностью растворится, влейте медовую смесь и взбейте всю массу вместе.

Просейте муку и добавьте ее к массе. Перемешайте тесто венчиком. Все, ваша масса на торт готова.

Возьмите форму для выпекания, застелите дно пергаментом. Разделите тесто на 4 части. Выпекайте каждый при температуре 180 градусов примерно 12-15 минут. Дайте коржам остыть.

Сметану размешайте с сахарной пудрой. Намажьте 3 коржа кремом, складывая один на один. Смажьте кремом бока торта. Четвертый корж раскрошите и посыпьте крошками верхушку и бока медовика.

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