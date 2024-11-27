Таратута: рецепт украинского салата, который будет конкурентом винегрета

Таратута - древнее украинское народное блюдо, основной ингредиент которого - вареная свекла. В зависимости от того, заправляют ли блюдо рассолом или свекольным квасом, таратута похожа на холодный суп или салат.

О том, как готовить татарату, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулинарные проделки".

Что нужно для таратути

Для того чтобы приготовить татарату из вареной свеклы, необходимы эти продукты

свекла - 5 шт.

отвар из свеклы - 100 мл

лук - 2 шт.

огурцы соленые - 7 шт.

рассол из огурцов - 250 мл

хрен - 1 ст. л.

растительное масло - 1 ст. л.

Как готовить таратуту

Чтобы приготовить таратуту, сначала нужно отварить свеклу. Для этого свеклу нужно тщательно промыть, ведь для татараты нужно будет использовать отвар из корнеплода. Также могли использовать не только свекольный отвар, но и квас.

Корнеплод нужно почистить от кожуры, а затем нарезать кружочками толщиной 2 мм. Переложите свеклу в кастрюлю и залейте водой так, чтобы свекла была полностью погружена в жидкость.

Как готовить свеклу для таратуту (скриншот / Кулинарные проделки)

Поставьте посуду на огонь, а тем временем подготовьте остальные ингредиенты. Огурцы нужно нарезать на кружочки толщиной 1-2 мм, предварительно отрезав кончики овощей.

Как нарезать огурцы для татараты (скриншот / Кулинарные проделки)

Переложите огурцы в глубокую миску и нарежьте лук. Лук нужно почистить и накрошить кружочками, полукольцами или полосками. На вкусовые качества выбранный способ - это не будет влиять.

Вытащите свеклу шумовкой и переложите в миску. Когда корнеплод остынет, добавьте нарезку огурца, лук и хрен.

Для того чтобы сбалансировать вкус и консистенцию, добавляют рассол и свекольный отвар. Именно от количества этих двух ингредиентов зависит, будет ли таратута салатом или его можно съесть как первое блюдо.

После этого посуду нужно накрыть тарелкой или пленкой и поставить в холодильник примерно в сутки.