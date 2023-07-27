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Невероятно вкусная бурячанка из молодой свеклы: так готовили наши прабабушки 100 лет назад

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Четверг 27 июля 2023 08:03
Невероятно вкусная бурячанка из молодой свеклы: так готовили наши прабабушки 100 лет назад Как приготовить бурячанку (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

В древние времена блюдо из молодых овощей было очень популярно. Готовили бурячанку - из листьев молодой свеклы, молодой морковки, лука, добавляли немного сала, сметану и зелень. Получался очень густой суп, который можно есть горячим или холодным.

Как приготовить бурячанку, рассказали на YouTube-канале "Кухня як релакс".

Что вам понадобится

  • 4 пучка зелени молодой свеклы (только листья)
  • 2-3 молодых морковки
  • Соль, молотый черный перец - по вкусу
  • Пшено - 100-150 г
  • 2 молодых луковицы
  • Сливки - 30 мл (или 3-4 ложки сметаны)
  • Яйцо - 1 шт.
  • Укроп свежий - пучок
  • Пажитник - ½ ч. ложки
  • Уксус - ½ ч. ложки
  • Сало - 100-150 г

Как приготовить бурячанку

Молодую свеклу отрезаем и отправляем в холодильник - для этого блюда она не понадобится. Листья моем и мелко нарезаем. Если вы любите более насыщенный вкус свеклы, то можно добавить 1-2 штуки, но варить при этом придется в два раза дольше.

Порезанные листья складываем в кастрюлю, туда же добавляем нарезанную кружочками морковь. Овощи заливаем холодной водой, чтобы она полностью их покрывала и добавляем 1/2 чайной ложки соли. Кастрюлю ставим на огонь.

Пшено тщательно промываем и засыпаем в чашу блендера. Молодые луковицы мелко нарезаем и добавляем к пшену. Заливаем 30 мл сливок. Взбиваем до однородного состояния. Добавляем 1 сырое яйцо и снова все взбиваем.

Когда овощной бульон закипит и морковь станет мягкой, начинаем добавлять пшенную массу - выкладываем постепенно ложкой. Потом перемешиваем и даем снова закипеть.

Мелко нарезаем укроп и добавляем его в кастрюлю. Также отправляем в бурячанку молотый черный перец и ½ чайной ложки пажитника. В конце готовки добавляем в кастрюлю ½ чайной ложки уксуса. Даем еще раз закипеть и ждем, пока бурячанка станет приятного розового оттенка.

Готовим подливку из шкварок. Кусочек сала нарезаем мелкими кубиками и отправляем на сухую сковороду на средний огонь. Обжариваем до шкварок.

При подаче на стол посыпаем бурячанку свежим укропом и поливаем шкварками.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить вкуснотищу из кабачков за 5 минут.

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