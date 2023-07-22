8 продуктов, которыми можно заменить молоко в выпечке: не все об этом знают

Иногда так может случиться, что во время приготовления пирога или блинов дома может не оказаться молока. В таком случае не нужно сразу бежать в магазин, потому что такой продукт можно легко заменить.

Чем можно заменить молоко в любой выпечке - читайте ниже.

Сухое молоко

Если дома нет жидкого молока, а только сухое, то разведите его с водой (20-30 г на 250 мл воды). После этого тщательно перемешайте и делайте на нем любое тесто, что вы привыкли делать на обычном молоке.

Вода

Самый простой способ замены молока - это вода. Она лучше всего подойдет для приготовления дрожжевого теста. Необходимо взять такое же количество, что и молока в рецепте.

Сливки

Сливки можно использовать вместо молока. Однако их нужно развести водой 1:1, тогда тесто будет иметь сливочный аромат.

Кисломолочные продукты

Кефир, йогурт, сметана и ряженка могут найтись в любом холодильнике. Их можно добавить в дрожжевое, бездрожжевое и бисквитное тесто. В результате выпечка получится ароматной и "воздушной".

Минеральная вода

Минеральная вода подойдет для приготовления бисквитов, кексов и мафинов. Она придаст тесту пористости.

Сгущенное молоко

Такой продукт нужно предварительно развести с водой по своему вкусу. К тому же важно, что сахара в такое тесто уже нужно добавлять гораздо меньше.

Растительное молоко

Растительное молоко бывает овсяное, рисовое, кокосовое, миндальное и т.д. Такое молоко придаст выпечке невероятный аромат. Использовать следует только в дрожжевой и бездрожжевой выпечке.

Сыворотка

Сыворотку следует использовать для приготовления пирожков, пирогов, оладий и блинчиков. Добавлять необходимо такое же количество, как и молока.

Чем заменить сливочное масло

Многие считают, что без сливочного масла невозможно приготовить ни одно блюдо. Однако иногда приходится идти на компромисс и находить заменитель масла, который будет не только безопасным, но и вкусным.

Вот жиры, которые можно использовать для приготовления блюд: