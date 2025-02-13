Зачем лисы ныряют в снег вниз головой и как при этом не травмируются?

Лисы поражают акробатическими трюками во время зимней охоты на мелкую добычу - подскочив, они ныряют в снег вниз головой. Однако, как выяснили ученые, несмотря на столкновение со снегом, лиса не испытывает вреда.

О том, как лисам удается не травмироваться во время "ныряния" в снег, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научный журнал PNAS .

Зимой охота лисиц осложняется природными условиями - грызуны, которые составляют часть рациона, прячутся под толстым слоем снега. Поэтому лисицам приходится проявлять смекалку.

Сначала рыжие хищники, найдя добычу внимательно прислушивается к звукам, наклонив голову, после чего решительно атакуют, прыгая в снег, как с трамплина. В частности, по результатам исследований ученые установили, что пушистый охотник может подпрыгнуть на высоту около 30-50 сантиметров и падать головой вниз со скоростью почти 16 километров в час.

Когда лиса погружается в снег, над поверхностью видны только задние лапы и хвост. Несмотря на необычность и забавность способа, такой метод является чрезвычайно эффективным.

Однако нередко в морозную погоду снег становится довольно твердым, а то и покрывается тонкой коркой. Как оказалось, анатомические особенности лисы помогают ей уберечься от травм.

По словам соавтора исследования, биомеханика Сонхвана Джунга, длинная и узкая морда лисы "разрезает" снег и помогает значительно снизить силу удара и защитить череп. Таким образом, лисе не страшен даже снег с ледовым покровом.



Как охотятся лисы зимой (фото: GettyImages)

Чтобы проверить гипотезу, команда ученых изучила особенности черепов разных видов рыжих охотников и других животных, а затем напечатала модель на 3D-принтере. Затем ученые провели измерили силу удара, бросив напечатанные черепа в снег.

Сравнительный анализ подтвердил теорию ученых - удлиненная морда лисиц минимизирует риск травм, создавая гораздо меньшее сопротивление при погружении в снег, чем более широкий череп других видов хищников.

Кроме этого, заостренная морда не только помогает лисам уберечься от повреждений, но и глубже погрузиться в снежный покров, благодаря чему животному легче поймать добычу.

Впрочем, лисы также учитывают погодные условия, выбирая технику охоты. По наблюдению ученых, хищник предпочитал привычную охоту с преследованием добычи, если снежный покров был слишком тонким для прыжков. По мнению ученых, этот механизм самосохранения сформировался в ходе эволюции и не менее важен для сохранения мордочки лисички невредимой.