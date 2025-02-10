Регулярные измены и частые разводы: как стиль жизни австралийских пингвинов влияет на популяцию
Небольшая колония пингвинов в Австралии годами "борется" с высоким уровнем разводов среди пингвинов. Но, по результатам исследований, "разведенные" пингвины могут иметь больше потомков, если найдут лучших партнеров.
О том, как измены в птичьем "браке" влияют на пингвинов Eudyptula minor, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Live Science.
Существует распространенное заблуждение, что пингвины выбирают себе пару на всю жизнь, но их поведение во время размножения гораздо сложнее и варьируется в зависимости от вида.
Например, маленькие пингвины (Eudyptula minor) часто возвращаются к одному и тому же партнеру каждый сезон размножения. Однако некоторые бросают своих партнеров в поисках новых - это получило название "пингвиний развод".
Оказывается, что этот процесс влияет на состояние популяции. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Ecology and Evolution, показатели разводов являются хорошим индикатором общего состояния здоровья колонии.
Команда под руководством исследователей из Университета Монаша в Австралии изучила, как экологические и социальные факторы, включая разводы, влияют на репродуктивный успех в течение 13 сезонов размножения на острове Филиппа в Австралии, где обитает 37 000 маленьких пингвинов - самая большая колония в мире.
Согласно исследованию, развод (или его отсутствие) является лучшим способом прогнозирования репродуктивного успеха, поскольку в сезоны с низким уровнем разводов рождается больше потомков. Но это не значит, что все влюбленные пары были верными.
Австралийские пингвины часто изменяют своим партнерам (фото: GettyImages)
"В хорошие времена Eudyptula minor по большей части остаются со своими партнерами, хотя часто случаются интрижки на стороне," - говорит соавтор исследования Ричард Рейна, руководитель исследовательской группы по экофизиологии и охране природы в Университете Монаша в Австралии.
"Однако после неудачного репродуктивного сезона они могут попытаться найти нового партнера на следующий сезон, чтобы увеличить свой успех в размножении," - добавил ученый.
Исследователи считают, что пингвины разводятся по разным причинам, в частности, репродуктивные неудачи и экологический стресс, которые могут сделать пары пингвинов менее стабильными.
Поэтому в долгосрочной перспективе развод может повысить репродуктивный успех, позволяя пингвинам найти партнеров с лучшей совместимостью.
Однако для колонии возникают проблемы, когда многие пингвины разводятся в течение одного сезона. Разведенные пингвины вынуждены тратить много времени на поиск партнеров и ухаживания, что задерживает размножение.
Команда задокументировала почти 250 разводов пингвинов из около 1000 пар, причем уровень разводов был выше во время менее продуктивных сезонов размножения и ниже во время более продуктивных сезонов размножения.
По словам ученых, также существует риск снижения репродуктивной эффективности на ранних стадиях создания новой пары. Другими словами, новые пары не так хорошо размножаются и производят потомство, как пары, которые провели больше времени вместе.
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