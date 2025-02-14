Невероятная любовь в 75: трогательная истории пары, которая нашла друг друга после 40 лет одиночества

Памела Денев была одинокой почти 43 года. Она работала помощником юриста, и в последних попытках найти любовь решила зарегистрироваться на сайте знакомств. И именно там она встретила 73-летнего Грега, который оказался ее второй половинкой.

"Я являюсь доказательством того, что любовь может прийти тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Он имел в себе все, чего я не искала, но оказался моей родственной душой. Грег смог меня рассмешить и расшевелить", - признается Памела.

Она добавила, что уже после нескольких свиданий поняла, что он готов быть для нее всем. И это было значительно больше, чем ей давали любые мужчины раньше.

Памела родом из Флориды. В 28 лет она развелась с мужем и осталась одинокой матерью двух маленьких детей. Денег было мало, поэтому она жонглировала сразу на нескольких работах - днем на полную ставку, а по выходным и вечерам - дополнительная. Времени искать любовь у нее не было. Памела встретила Грега в 75 лет и стала счастливой (фото: Jam Press)

Вдруг ей стукнуло 50 и она поняла, как ей надоело быть одинокой. Она начала знакомиться с мужчинами и ходить на свидания - однако ни один вариант не сработал и чаще такой опыт полностью отталкивал от романтических связей.

"Я думала, что хороших мужчин не осталось. И поэтому я решила соблюдать целибат. Мои друзья постоянно говорили мне не сдаваться, но меня не удалось переубедить", - отмечает женщина.

Она даже посетила жизненного тренера и получила несколько советов по отношениям, но все равно - попробовать полученные знания было не с кем - все свидания заканчивались катастрофой.

А потом появился Грег. В тот день Памела увидела, что кто-то посетил ее профиль на сайте знакомств. Она открыла страницу своего гостя и была поражена.

"У него было красивое лицо и отличное чувство юмора. Но он искал миниатюрную женщину, тогда как я хотела грубого мужчину - ни тем, ни другим мы не могли похвастаться. Хотя не было ничего терять. Он ехал три часа, чтобы просто поехать со мной за мороженым. И в тот момент я поняла, что он тот человек, с которым я хочу провести остаток своей жизни", - рассказывает Памела. Памела и Грег собираются пожениться (фото: Jam Press)

Пара решила не терять время и после второго свидания решила поехать в недельное путешествие, чтобы хорошо узнать секреты друг друга. И это решило их судьбу.

Сейчас Памела и Грег чувствуют себя "снова молодыми", они недавно обручились и планируют в этом году пожениться.

Памела, которая теперь начала заниматься коучингом знакомств, дала сильное послание тем, кому еще посчастливилось встретить свою половинку:

"Убегайте от неправильных мужчин, чтобы вы могли встретить правильного, чтобы вы могли открыться тому, кто вам нужен. Если ты чувствуешь себя слишком старым, чтобы искать любовь - перестань слушать себя. Для каждого найдется кто-то и ты, как и я, найдешь свою вторую половинку. И да, это может произойти, когда ты будешь старым и седым".