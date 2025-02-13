Самые странные влюбленности всех времен: люди, которые имели отношения с мостами, самолетами, роботами и куклами

Идеальной формы любви не существует, но иногда чувство влюбленности вообще выходят за пределы нормального. Существуют истории, где люди влюбляются в неодушевленные предметы, создают с ними браки и даже рожают детей.

Влюбленность в куклы

Одной из самых известных историй о любви к кукле является история Дэвида Мориса, который влюбился в свою резиновую куклу. Морис, который живет в Англии, женился на своей кукле по имени Келли в 2012 году. Он утверждает, что испытывает к ней настоящие чувства и даже носит обручальное кольцо как символ своей любви.

А Мейривон Роча Марсело из Бразилии отпраздновала уже третью годовщину со своим мужем Марсело, который является тряпичной куклой в натуральную величину. У 39-летней женщины уже трое детей от "мужа" и недавно Мейривон объявила, что пара ждет четвертого общего ребенка.

Мейривон и ее любимый муж Марсело (фото: Jam Press)

Любовь к американским горкам

Гаэль Энгель из Бордо - влюбляется в аттракционы. Она утверждает, что вышла замуж за американские горки, чтобы забыть свои ежедневные заботы.

47-летняя женщина была в отношениях с аттракционом Sky Scream, который находится в парке отдыха Хаслох, Германия. Длились эти отношения семь лет, но Гаэль снова влюбилась и избранником стал аттракцион Гравитация, который находится в Foire aux Plaisirs в Бордо.

Разорвать отношения с предыдущим любовником ее заставили - якобы женщине запретили посещать тематический парк.

Гаэль даже утверждает, что с аттракционом Гравитация у нее есть общий сын Кибернетик, который родился в мае 2023 года.

"Когда я с ним, я чувствую себя новой женщиной, которая наконец-то живет! Я с ним не только потому, что считаю его привлекательным. Я чувствую себя уверенно в его присутствии, и мне нужно, чтобы он наполнил мою жизнь", - говорит Гаэль о своем возлюбленном.

В 2024 году Гравитацию украла другая женщина и Гаэль наслаждается новыми отношениями с аттракционом Tornado.

Гаэль влюбляется в аттракционы (фото: Jam Press)

Любовь к самолетам

Некоторые люди выбирают для себя ну очень удивительные вещи для влюбленности. Например - самолеты. Этот феномен называется объектной сексуальностью или объектофилией.

Одним из самых известных примеров является Эрика Эйфель, которая влюбилась в самолет Boeing 737. Она утверждает, что испытывает к самолету глубокие эмоциональные и романтические чувства. Эрика даже вышла замуж за самолет в 2007 году, проведя церемонию в присутствии друзей и семьи.

Кстати, у Эрики была и другая любовь - к Эйфелевой башне в Париже. В 2007 году она вышла замуж за башню, а через три года развелась. До Эйфелевой башни у нее были отношения с Берлинской стеной.

Эрика - не единственная, у кого есть чувства к самолетам. Сара Родо из Дортмунда, Германия, утверждает, что имела сексуальные отношения с самолетом. Она делала разные попытки встречаться с людьми, но нашла свою любовь - и это Boeing 737.

Она 30 раз летала этим самолетом за один месяц, чтобы насладиться отношениями с любимым. Кроме того, она потратила огромные деньги и теперь в ее доме 60 разнообразных моделей самолетов. Большинство из них небольшие, а три - большие.

Саре грустно, что она не может никогда побыть наедине со своим любимым. Поэтому она наслаждается поездками с ним в новые места. Она побывала в Стокгольме, Мальме, Копенгагене, Будапеште, Вене, Париже и слетала на однодневный тур в Катовице, Польша.

Сара с любимыми самолетами (фото: Jam Press)

Влюбленность в мосты

Еще одной необычной историей любви является история Эймы Вольф, которая влюбилась в мосты. Она утверждает, что испытывает романтические чувства к разным мостам по всему миру.

Эйма даже вышла замуж за мост Le Pont du Diable во Франции. Она говорит, что испытывает к мостам глубокую эмоциональную привязанность и считает их живыми существами.

Любовь к роботам

С развитием технологий появились истории о любви к роботам. Одним из самых известных примеров является история японца, который женился на голограмме по имени Хацуне Мику. Он утверждает, что испытывает к ней настоящие чувства и даже носит обручальное кольцо как символ своей любви.

40-летний государственный служащий из Токио женился на голограмме (фото: Акихико Кондо)

Влюбленность в воздушные шарики

Аакаш Маджумдар признается, что каждое утро он просыпается и целует воздушные шарики, которые спят рядом с ним. Сначала с шариками его связывали платонические отношения, а со временем 30-летний мужчина понял, что эти отношения значительно глубже.

"Мне нравится их присутствие и тепло, я делюсь интимными чувствами со своими воздушными шариками, и наоборот. Я с ними гуляю. А каждое утро я говорю им "доброе утро". Думаю, что когда они надуваются - они рождаются. Я могу с ними поговорить, могу их водить по магазинам, в парк", - говорит Аакаш.