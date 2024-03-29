Как снова заснуть после внезапного ночного пробуждения: советы специалистов

Вы проснулись ночью и вместо того, чтобы повернуться на другой бок и снова заснуть, схватили телефон, чтобы узнать точное время. И это первая ошибка, которая не позволит вам спокойно продолжать спать. А сон – обязательное условие для сохранения физического и ментального здоровья.

Как снова заснуть после внезапного пробуждения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Medicalanswers.

Что делать не стоит

Специалисты сомнологи назвали способы, которые помогут снова заснуть после внезапного пробуждения ночью. Первое, что точно не стоит делать – это хвататься за часы или телефон, чтобы узнать точное время. Они объясняют, что стремление узнать время является главной ошибкой людей в ситуации внезапного пробуждения.

"Желание посмотреть на часы – распространенное заблуждение. На самом деле такое действие усиливает тревогу: человек начинает вычислять, сколько ему осталось до обычного времени пробуждения. К тому же обычно люди узнают время, пользуясь смартфоном, а яркая подсветка дисплея специфическим образом влияет на мозг и мешает заснуть ", – подчеркивают врачи.

Также не стоит включать свет, проверять новости или идти на кухню, или заглушить тревогу чем-нибудь вкусненьким.

А что поможет снова заснуть?

Сомнологи советуют выполнить простое дыхательное упражнение, которое поможет снова расслабиться.

"Прижав кончик языка к небу, вдохните воздух носом, задержите и выдыхайте через рот, медленно считая до четырех. Затем повторите то же упражнение, выдыхая воздух на счет семь и восемь", - описали они способ.

Еще может помочь ваше воображение. Нужно лечь на кровати спокойно, зажмуриться и представить, что тело стало тяжелым, буквально "тонет" в постели.

"Необходимо сосредоточиться на этом ощущении, и тогда получится снова погрузиться в сон", – подчеркивают специалисты.

Если методы уснуть не помогают, то лучше бросить кровать и занять себя какой-нибудь спокойной деятельностью на 15-20 минут. Можно выпить успокаивающий травяной чай и почитать книгу.

А вот мониторить смартфон или смотреть телевизор не стоит – это лишь ненужным образом возбуждает нервную систему.