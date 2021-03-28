Київ знову потрапив у світовий антирейтинг: названа причина

У Києві в останні кілька днів мешканці скаржаться на сильне забруднення повітря. Місцеві відчувають запах паленої гуми, сморід і гар, які стають особливо відчутними вночі і вранці. Особливо страждають жителі Святошинського району столиці.

За даними ресурсу Iqair, який складає рейтинг міст за якістю повітря і забруднення атмосфери, вранці 28 березня Київ знаходиться на 6-му місці антирейтингу.

Київ посів 6 місце в антирейтингу (скріншот: iqair.com)

А дані ресурсу SaveEcoBot вказують, що найбільш забрудненими місцями столиці стали лівобережні райони – Деснянський, Дніпровський та Дарницький, в деяких місцях яких зафіксовано дуже шкідливий рівень забруднення – понад 200 одиниць. Також підвищений вміст шкідливих домішок в повітрі зафіксовано і в приміському Ірпені.

Найбрудніші місця в Києві (скріншот: SaveEcoBot)

А тим часом Державна служба надзвичайних ситуацій Київської області пояснює, що з поверненням сухої та теплої погоди, частішають випадки виникнення пожеж через спалювання сухої трави. При спалюванні листя та інших рослинних залишків у повітря вивільняються шкідливі хімічні сполуки, які знижують імунітет людини, викликають алергію, захворювання дихальних шляхів і багато інших захворювань, включаючи онкологію.

Як ситуацію переживають кияни

В місцевому співтоваристві у Facebook десятки городян діляться своїми спостереженнями та викладають фото димлячих труб місцевих підприємств, які можуть бути джерелом забруднення повітря. Користувачі також додають, що те ж забруднення заважає жити мешканцям на Академмістечку і Шулявці, на Теремках у Вишневому. Шкідливі викиди отруюють повітря на площі Перемоги, на Подолі та в районі станцій метро "Славутич" і "Харківська".

Чому Київ займає лідируючі місця в антирейтингах (фото: facebook.com/borshagovka)

За словами одного з членів групи, дихати було важко, ніби обпік легкі та смерділо то сірої, то гумою.

"Через день захворів: болять легені й дере в горлі. Влітку така задимленість частіше відбувається: то торфовища горять, то лісові пожежі, то пилові бурі. Головне вчасно закрити вікна і перечекати", – написав один з користувачів.

Деякі жартують, що якщо сморід не відчувається – то це безкоштовний тест на COVID-19.