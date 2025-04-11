Неизвестный сонет Шекспира о любви нашли через 400 лет. И он способен разбить сердце

Доктор Лия Веронезе с факультета английского языка Оксфордского университета обнаружила редкую рукописную копию Сонета 116 Шекспира. Она была спрятана в поэтическом сборнике XVII века, среди бумаг Элиаса Эшмола (1617-1692), известного роялиста и основателя Эшмоловского музея. И это уже вторая известная рукописная копия сонета, которую когда-либо идентифицировали.

Веронезе сделала это открытие во время своего исследования в Бодлианской библиотеке Оксфорда. Сонет был найден в "местлане" - рукописном сборнике литературных произведений различных авторов, распространенной форме обмена поэзией в раннемодерный период. Рукопись также содержит несколько стихотворений, написанных самим Эшмолом.

"Когда я листала рукопись, это стихотворение показалось мне странной версией сонета 116. Когда я посмотрела каталог (составленный еще в 19 веке), стихотворение было описано, не совсем точно, как "о постоянстве в любви", но в нем нет упоминания о Шекспире. Я думаю, что комбинация дополнительной первой строки и еще некоторых нюансов могут объяснить отсутствие как имени Шекспира, так и самого произведения в описании каталога. И именно поэтому стихотворение оставалось незамеченным как копия сонета 116 все эти годы", - рассказала доктор Веронезе.

Выяснился и еще один интересный факт - сонет был адаптирован. Он относится к политически окрашенным произведениям, как, например, запрещенные рождественские колядки и сатирические стихи о бурных событиях начала 1640-х годов.

Сонет адаптирован как песня, положен на музыку композитором Генри Лоусом. Эта копия содержит только текст, но саму музыку можно найти в книге песен в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Песня включает семь дополнительных строк и изменения оригинального начального и последнего куплета Шекспира.

Было:

Не пускайте меня к браку истинных умов

Признай препятствия; любовь не является любовью

Что меняется, когда находит изменение.

После:

Ослепленность и заблуждение завладело всеми теми умами.

Кто под фальшивыми именами называет это любовью.

Которая меняется, когда находит изменение. Рукопись затерянного сонета Шекспира (фото: Оксфордский университет)

По словам ученого, практическая причина добавленных строк может заключаться в том, чтобы создать больше стихов для пения. Однако в контексте Гражданской войны в Англии дополнительные строки также можно трактовать как призыв к религиозной и политической деятельности.

И хотя дополнительные строки неоднозначны по смыслу, они выглядят более политически, когда их читают в сборнике роялиста в окружении поэзии роялистов. Добавленные строки потенциально превращают сонет из размышлений о романтической любви в мощное политическое заявление.

Стоит отметить, что во времена республиканского режима публичное исполнение песен было запрещено. Многие музыканты, такие как Генри Лоуз, выжили благодаря тайным частным выступлениям дома. И это показывает нам, как Шекспира читали во время гражданской войны и то, как его тексты политически менялись в соответствии с проблемами дня.

Сонет 116 Уильяма Шекспира (старая версия)

Не буду я чинить препятствия

Единению двух сердец. Это не любовь,

Что расцветает в зависимости от случая

И в отдалении угасает вновь.



Любовь - это маяк, возведенный над бурей,

Что кораблям шлёт лучи надежды,

Это - звезда путеводная, которую моряк

Благословляет в навесной стихии.



Любовь - не шут в руках времени,

Что ткнет серпом своим розы свежие -

И щек, и уст девственную красоту.

Тот серп любви настоящей не режет.



Как это ложь - я стихов не писал,

И еще никто на свете не любил.

(перевод Дмитрия Паламарчука)