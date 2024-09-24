Сенсация в мире музыки! Найдено утраченное произведение Моцарта, которое он написал в детстве

Гениальный композитор Моцарт стал писать музыку в подростковом возрасте. Эксперты считают, что свою "Серенаду до мажор" он создал в 1760 годах - до того, как ему исполнилось 13 лет. И некоторые ранние композиции Моцарта могли быть утеряны.

Что известно об утерянных произведениях Моцарта и какое из них удалось найти, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на All that's interesting.

Что известно об утраченном произведении Моцарта

Исследователи из Лейпцига в Германии недавно нашли ранее неизвестное музыкальное произведение, написанное Вольфгангом Амадеем Моцартом. Рукопись датирована 1780 годом и состоит из 7 миниатюрных частей для струнного трио (2 скрипки и бас (или виолончель). Общая продолжительность - 12 минут.

Эта находка совпадает со списком композиций, оставленных отцом Моцарта, но это первая из утраченных работ музыканта, которую удалось найти. Считается, что это копия оригинального произведения Моцарта, написанного в подростковом возрасте, примерно с 10 до 13 лет.

Произведение называется "Очень маленькая ночная музыка" (Ganz kleine Nachtmusik) и его уже было добавлено в каталог Köchel, официальный список произведений Моцарта.

В ближайшее время композицию планируют сыграть в Лейпцигской опере, чтобы почтить открытие произведения, созданного более двух веков назад.

Что стоит помнить о Моцарте

Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756 г. в Зальцбурге, Австрия. Его отец Леопольд был выдающимся композитором и учил всех своих детей музыке. Вольфганг с детства проявлял невероятный талант к композиторскому творчеству и свои первые песни создал в 5-летнем возрасте.

Его способности превзошли навыки отца еще до того, как он стал взрослым и к 12 годам он начал писать уже полные оперы. В 1773 году Моцарт стал придворным музыкантом и к 1775 году написал пять скрипичных концертов.

Самые свои оперы, такие как "Свадьба Фигаро", "Волшебная флейта", знаменитая симфония № 41 ("Симфония Юпитера") композитор создал в поздние годы жизни.

Жизнь гениального музыканта была очень короткой - он внезапно и загадочно умер 5 декабря 1791 года, в возрасте 35 лет.