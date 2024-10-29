Удивительная музыкальная находка: найдено 200-летнее произведение Шопена

Выдающийся польский пианист Фридерик Шопен написал более 230 произведений, начав композиторскую деятельность в семилетнем возрасте. Некоторые из ранних произведений Шопена потеряны, кроме того, считают, что композитор пожелал, чтобы его неопубликованные рукописи были уничтожены после жизни.

О сенсационной находке рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The New York Times .

Что известно о найденном произведении Шопена

Сортируя коллекцию культурных памятников в хранилище Библиотеки и музея Моргана, куратор и композитор Робинсон МакКлеллан неожиданно наткнулся на небольшой испещренный лист с нотной записью неизвестного произведения с крохотной пометкой "Вальс" и красноречивым именем польского композитора - Шопена.

МакКлеллан сфотографировал рукопись и сыграл ее дома на цифровом пианино. Без сомнений в авторстве, он прислал фотографию Джеффри Каллбергу, исследователю Шопена в Университете Пенсильвании.

Проанализировав почерк и музыкальный стиль, а также исследовав бумагу и чернила, эксперты сделали грандиозный вывод: это произведение является неизвестным вальсом Фредерика Шопена.

Рукопись, хранящаяся в архивах Библиотеки и музея Моргана, датированная 1830-1835 годами, когда Шопену было около 20 лет, имеет несколько особенностей.

Произведение, написанное в тональности ля минор, имеет необычные динамические обозначения, в том числе тройное форте (максимальную громкость) в начале. Кроме этого, этот вальс Шопена короче других, хотя произведение считается завершенным. Состоя только из 48 тактов с повтором, произведение длится около 80 секунд.

Но это может иметь достаточно простое объяснение, связанное с привычкой композитора. Шопен предпочитал игру небольшой публике, исполняя свои произведения перед аудиторией королевских лиц, художников и музыкантов. На таких встречах поклонники иногда просили подарить им небольшие композиции, например вальсы.

Фридерик угождал, иногда даря один и тот же вальс нескольким людям - как отмечают, свой "Вальс фа минор" композитор дарил по меньшей мере пять раз, каждый раз женщинам.

Вероятно, недавно найденное произведение было написано именно в этом контексте. В первую очередь на это указывает размер бумаги - во время Шопена такие небольшие листы использовали для подарков.

Партитура содержит отметки пальцами и динамические отметки, что свидетельствует о том, что Фридерик думал, что когда-нибудь это произведение будет выполнено.

Но Шопен, привередливый композитор, похоже, сомневался в этом вальсе. Он не подписал партитуру, как это обычно делал. Кроме этого, согласно анализу почерка, авторство в верхней части рукописи было написано кем-то другим. Также в партитуре несколько неисправленных ошибок в ритме и нотации.

Эта находка может вызвать дискуссии в сфере классической музыки, где сообщения о найденных шедеврах иногда воспринимаются скептически и где существует история подделок и фальсификаций. Поэтому подобные открытия довольно редки. Но в Библиотеке уверены, что вальс аутентичен, указывая на несколько характерных признаков:

Бумага и чернила соответствуют тем, которыми пользовался Шопен

Почерк соответствует композиторскому, как и "авторское" изображение символа басового ключа

Эта рукопись также украшена рисунками Фридерика, который увлекался рисованием.

Пианист Ланг Ланг, записавший вальс для The New York Times в Steinway Hall, сказал, что этот вальс напоминает ему мотивы других произведений Шопена. По его словам, резкое вступление напоминает о суровых польских зимах.

Что известно о Шопене в мире

Фридерик Шопен родился 22 февраля 1810 года в селе Желязовой Воли, вблизи Варшавы. Его мать, Текля Юстина Крыжановская работала экономкой польской графини, а отец, Николя Шопен - школьным учителем французского.

Яркие способности Фридерика проявилась в детстве, и уже в возрасте 7 лет был издан его первый полонез соль минор. В 1831 году, после учебы в Варшавской консерватории, Шопен переехал в Париж. Там Фридерик написал свои самые известные работы, одновременно заболев туберкулезом.

Считают, что Шопен придал большее изящество ноктюрну, который был салонным жанром. Расширенный мелодический диапазон и экспрессивность присутствуют и другим произведениям композитора.

Кроме 17 песен (op. 74), 60 мазурок и композиций других жанров, Шопен создал отдельные произведения для фортепиано - "Колыбельная", "Тарантелла", "Фантазия".

Хотя эксперты считают, что Шопен написал 28 вальсов, только восемь были опубликованы при его жизни и девять - после смерти. Остальные были утеряны или уничтожены.

Многие пианисты той эпохи восхищались ослепительными проявлениями виртуозности композитора. В его честь была создана музыкальная премия "Фридерик" и международный конкурс пианистов имени Шопена.