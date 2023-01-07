Неизвестный "Щедрик". Как произведение Леонтовича стало символом украинской борьбы

"Щедрик" Николая Леонтовича можно считать неофициальным гимном Рождества. Каждый год перед рождественско-новогодними праздниками эта песня раздается во всех уголках планеты. Правда, в англоязычной версии - "Carol of the Bells". Именно эта версия была использована в таких известных фильмах, как "Сам дома", "Гарри Поттер", "Крепкий орешек" и много других.

Но немногие знают, что на самом деле эта песня является символом украинской борьбы за свою независимость от лап России. Историю "Щедрика" читайте в нашем материале далее.

"Щедрик" - символ борьбы против империи зла

В 1919 году тогдашний глава украинского государства и главнокомандующий армией УНР Симон Петлюра отправил в Европу хор, чтобы продвинуть украинскую идею за границу и заручиться поддержкой для борьбы с большевистской Россией.

Он понимал, что речью не добьется желаемого результата, поэтому решил обратиться к музыкальной дипломатии.

Глава УНР призвал композитора Александра Кошица и приказал собрать хоровую капеллу. В репертуар попал и "Щедрик" Николая Леонтовича.

Николай Леонтович (фото: facebook/fix you pics)

Капелла (хор УНР) гастролировала около трех лет и объездила более 20 стран. Первой была Чехословакия, а за ней Бельгия, Испания, Австрия, Швейцария, Польша и другие страны Европы.

В 1922 году капелла выступила в США в престижном зале Карнеги Холл. Повсюду восхищались украинскими песнями, особенно "Щедриком".

Стратегия Симона Петлюры оказалась действенной, ведь Украиной стали интересоваться. Но несмотря на успехи на культурном фронте, на военном Украина потерпела поражение и оказалась в оккупации России на долгие 70 лет.

Советские власти начали массовые репрессии и убийства украинской интеллигенции. Среди них оказались Петлюра и Леонтович. Произведения второго были запрещены в советское время…

В то же время в 1936 году американский композитор украинского происхождения Питер Вильговский включил "Щедрик" в репертуар своего школьного хора.

В это время он работал на самом известном радио США - NBC, где и представил песню, которая произвела настоящий фурор среди американского общества.

В этом же году Вильговский опубликовал Carol of the Bells в нью-йоркском издании, но отметил, что это украинская рождественская колядка.

Сегодня мелодия украинца Николая Леонтовича объединяет весь мир. А в декабре 2022 года в легендарном Карнеги-холле в Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 100-летия исполнения украинского "Щедрика" в стенах этого зала.