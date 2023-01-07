Невідомий "Щедрик". Як твір Леонтовича став символом української боротьби

"Щедрик" Миколи Леонтовича можна вважати неофіційним гімном Різдва. Щороку перед різдвяно-новорічними святами ця пісня лунає в усіх куточках планети. Щоправда, в англомовній версії - "Carol of the Bells". Саме ця версія була використана в таких відомих фільмах, як "Сам удома", "Гаррі Поттер", "Міцний горішок" і багатьох інших.

Але мало хто знає, що насправді ця пісня є символом української боротьби за свою незалежність від лап Росії. Історію “Щедрика” читайте у нашому матеріалі далі.

"Щедрик" - символ боротьби проти імперії зла

У 1919 році тодішній глава української держави і головнокомандувач армії УНР Симон Петлюра відправив до Європи хор, щоб просунути українську ідею за кордон та заручитися підтримкою для боротьби з більшовицькою Росією.

Він розумів, що промовою не доб’ється бажаного результату, тому вирішив звернутися до музичної дипломатії.

Глава УНР покликав композитора Олександра Кошиця й наказав зібрати хорову капелу. До репертуару потрапив і "Щедрик" Миколи Леонтовича.

Микола Леонтович (фото: facebook/fix you pics)

Капела (хор УНР) гастролювала близько трьох років і об’їздила понад 20 країн. Найпершою була Чехословаччина, а за нею Бельгія, Іспанія, Австрія, Швейцарія, Польща та інші країни Європи.

У 1922 році капела виступила у США у престижному залі Карнегі Холл. Всюди захоплювались українськими піснями, а особливо "Щедриком".

Стратегія Симона Петлюри виявилась дієвою, адже Україною почали цікавитись. Але попри успіхи на культурному фронті, на військовому Україна зазнала поразки і опинилась в окупації Росії на довгих 70 років.

Радянська влада почала масові репресії та вбивства української інтелігенції. Серед яких опинились Петлюра і Леонтович. Твори другого були заборонені в радянські часи…

У той же час в 1936 році американський композитор українського походження Пітер Вільговський включив "Щедрик" до репертуару свого шкільного хору.

У цей час він працював на найвідомішому радіо США - NBC, де і презентував пісню, яка здійснила справжній фурор серед американського суспільства.

У цьому ж році Вільговський опублікував "Carol of the Bells" в нью-йоркському виданні, але зазначив, що це українська різдвяна колядка.

Сьогодні мелодія українця Миколи Леонтовича об’єднує весь світ. А у грудні 2022 року в легендарному Карнеґі-холі у Нью-Йорку відбувся концерт з нагоди 100-річчя виконання українського "Щедрика" у стінах цієї зали.