Неизвестные ворвались в Виндзорский замок, рядом с которым живут Уильям и Кейт

Несколько неизвестных мужчин в масках ворвались на территорию Виндзорского замка, который находится рядом с имением Аделаида - домом принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей.

Что известно об этом инциденте, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Sun .

Инцидент в Виндзорском замке

Воры повредили защитное ограждение и перебрались через забор Виндзорского замка в то время, пока Уильям и его семья мирно спали в своем коттедже. Их недвижимость, как известно, расположена всего в нескольких шагах от Виндзорского замка.

По информации источника, инцидент произошел после того, как вооруженные офицеры уже перестали охранять входы в Виндзорский замок. Однако есть также информация о том, что охрана все еще могла находиться там и патрулировать территорию. Воры в масках, как предполагают специалисты, некоторое время следили за королевским владением, поскольку умело смогли прорваться через ограждение.

"Это был воскресный вечер учебной недели, поэтому принцесса и ее муж, видимо, спали в коттедже Аделаида, который находится недалеко от территории", - делится подробностями инсайдер.

Виндзорский замок расположен рядом с домом Уильяма и Кейт (фото: Getty Images)

В то время представитель полиции Таймс Вилли говорит: "Около 23:45 в воскресенье 13 октября мы получили сообщение об взломе дома на территории Crown Estate недалеко от трассы A308 в Виндзоре. Преступники проникли в здание фермы и скрылись на черном пикапе Isuzu, красном квадроцикле и направились в сторону района Олд-Виндзор/Детчет".

Таким образом выяснилось, что воры угнали две хозяйственные машины. Пока их еще не удалось задержать, а потому поиски продолжаются. Инцидент произошел еще в середине октября, однако информация пролилась в СМИ только сейчас.

Это уже не первый подобный случай, произошедший в королевской семье. Ведь в 2021 году неизвестный пробрался с арбалетом в Виндзорский замок и заявил, что намеревался убить королеву Елизавету II. Напомним, британский монарх, которая правила дольше всего, умерла 8 сентября 2022 года.

Инцидент произошел еще в октябре, однако о нем стало известно только сейчас (фото: Getty Images)